Kaupunki

Sinilevä on lisääntynyt Helsingin uimarannoilla

Sinilevä on lisääntynyt Helsingin uimarannoilla tällä viikolla. Sinilevää havaittiin runsaasti Mustasaaren uimarannalla ja pieniä määriä Seurasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan ja Uunisaaren uimarannoilla.



Vähäinen sinilevämäärä ei estä uimista. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, on hyvä välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinilevän tunnistaa vedessä leijailevista pienistä vihreän kellertävistä tikuista ja hipuista.