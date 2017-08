Helsingin pahimmat myrskytuhot osuivat Käpylään, Haagaan ja Pakilaan: minuutteja ennen pihapuiden ryskymistä maahan Härkösten perhe etsi hiekkalaatikolla kadonneita barbeja

Kaupunki

Helsingin pahimmat myrskytuhot osuivat Käpylään, Haagaan ja Pakilaan: minuutteja ennen pihapuiden ryskymistä m

Juuri nyt

Aamupäiväkävelyllä

Poikkeuksen

Eivät

Myräkän

Seisoessaan

Vaikka