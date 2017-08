Helsinkiläinen K-kauppias päätyi tahtomattaan nettikasinon mainoskasvoksi – valeuutinen satojatuhansia voittaneesta ”Jasmiina Ruunasta” on kiertänyt Facebookissa jo toista vuotta

Kaupunki

Helsinkiläinen K-kauppias päätyi tahtomattaan nettikasinon mainoskasvoksi – valeuutinen satojatuhansia voittan

Helsingin

Kasinon

Huurtola

Rikostarkastaja

Identiteettivarkaus

Huurtolan

Poliisi: Verkkokauppa lisää identiteetti­varkauksia

Identiteettivarkauksia

Henkilötietojen