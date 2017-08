Helsingistä löytyi yllättävä kohde vandalismille: ”kaupallistumista” vastustava anarkistiryhmä poistaa Alepa-fillareista mainoksia

Kaupunki

Helsingistä löytyi yllättävä kohde vandalismille: ”kaupallistumista” vastustava anarkistiryhmä poistaa Alepa-f

Juuri nyt

Helsingin kaupunkipyörät

Tieto

Kaupunkipyörien

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyöräpalvelu