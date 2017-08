Espoo tyrmäsi pyörätuolissa istuvan Olivian, 9, koulukyydin musiikkiluokalle – koulumatka olisi pidentynyt 800 metriä

Fakta

Helsingissä ja Vantaalla Olivia saisi kyydin



Laki määrää rajan milloin kunnan on järjestettävä koulukyyti, mutta osa kunnista tarjoaa enemmän kuin on pakko. Eroa on esimerkiksi siinä, mihin kyydin voi kotoa saada.



Espoossa kaupunki maksaa lapsen koulumatkoja vain itse osoittamaansa kouluun – ainoa poikkeus tähän asti ovat olleet nimenomaan koulussaan tapaturmassa vammautuneet. Terveen lapsen matkakortin musiikkiluokalle kulkemiseen maksavat vanhemmat. Vammaisen lapsen kohdalla on myös ollut näin tähän asti, mutta lautakunnan tällä viikolla käsittelemän muutoksen jälkeen toisinkin on mahdollista päättää.



Vantaallakin kaupunki periaatteessa tukee matkoja vain lähikouluun, mutta tästä on poikkeus, joka luultavasti vaikuttaisi pyörätuolia käyttävään. Jos koulumatka myös lähikouluun vaatisi kyydin, sen voi saada toiseenkin kouluun. Vantaa siis tukee musiikkiluokkalaisen kulkemista, jos hänen terveydentilansa sitä vaatii ja myös, jos lähikouluunkin olisi riittävän pitkä tai vaarallinen matka.



Helsingissä painotettua opetusta käyvää lasta kohdellaan koulumatkojen suhteen samoin kuin lähikoulussaan olevaa. Musiikkiluokalla oleva on siis täysin samassa asemassa kuin muutkin lapset.