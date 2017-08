Kaupunki

Maailman uhatuimmat sammakot muuttivat Korkeasaareen – kultamantellan voi tavata luonnossa vain Madagaskarilla

Yksi

Luonnosuljeluliitto

Kultamantellat

maailman uhatuimpiin kuuluvista sammakkolajeista on muuttanut Korkeasaaren eläintarhaan Helsinkiin. Kirkkaan oranssi kultamantella elää luonnonvaraisena vain Madagaskarin saarella Afrikan mantereen itäpuolella.Pienikokoista kultamantellaa ei ole aiemmin voinut nähdä Suomessa. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Korkeasaari kertovat tiedotteessa, että tarkoituksena on pelastaa laji sukupuutolta.on tehnyt yhteistyötä Madagaskarin viranomaisten kanssa kultamantellan kotikosteikon turvaamiseksi. Luonnollisen elinympäristön uhkana Torotorofotsyssa Madagaskarilla on kuitenkin hävitä, ja lajin säilyminen pyritään turvaamaan tarhoissa.Kosteikkoa uhkaa väestönkasvusta johtuva alituiseen laajeneva riisinviljely. Kosteikkoa on lajitettu laittomasti ja raivattu viljelysmaaksi.tuotiin Suomeen Latvian Riiasta. Naaraista kolme on pulleavatsaisia, joten nuijapäitä saattaa olla tiedossa jo lähiaikoina, tiedotteessa kerrotaan. Tarkoitus on palauttaa sammakoita takaisin kotiluontoon, kun elinympäristö on turvattu.Kosteikon ennallistamisen lisäksi Torotorofotsy-hanke pyrkii kouluttamaan paikallisia asukkaita kehittämään kestäviä viljelymenetelmiä. Samalla pyritään kehittämään ekoturismia ja tukemaan naisten yrittäjyyttä.