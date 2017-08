Mitä jos jäisit ratikasta pois pari pysäkkiä aikaisemmin? Kartta näyttää, montako kaloria pysäkkien välien kävely polttaa

Kaupunki

Mitä jos jäisit ratikasta pois pari pysäkkiä aikaisemmin? Kartta näyttää, montako kaloria pysäkkien välien käv

Viikon alussa uudistunutta Helsingin raitiovaunureitistöä on tuoreeltaan arvioitu hämmentäväksi. Tiuhaa tahtia muuttuvat ratikkareitit pakottavat helsinkiläisenkin tarkistamaan matkansa kulun esimerkiksi Reittiopas-sovelluksesta.



Saati että osaisi neuvoa eurooppalaisen kesälomasesongin kuumimpina viikkoina ulkomaista turistia oikeaan ratikkaan. Oudoimmaksi tuntuu menneen linjojen 2, 3, ja 7 yhteiskiemura, jossa sama raitiovaunu vaihtaa numeroa reitin varrella.



Mutta voi uudesta ratikkareitistöstä ottaa hyödynkin irti. Verkossa terveystietopalveluita julkaiseva Treated.com-sivusto on laskenut, kuinka paljon mikin pysäkinväli Helsingissä kuluttaa kaloreita. Laskutoimituksesta Helsingin uudessa raitiovaunureitistössä on myös tehty kartta.



Laskelmat perustuvat 70 kiloa painavan ihmisen kalorinkulutukseen viiden kilometrin tuntivauhdilla. Se vastaa reipasta kävelytahtia.



Arkiliikunta voi myös suomalaisen terveyskirjaston Duodecimin mukaan olla yllättävän tehokas tapa kuluttaa energiaa: muutaman raitiovaunupysäkin välin käveleminen joka päivä polttaa kaloreita yhtä paljon kuin tunnin hölkkälenkki viikossa.



Reippaasti kävelemällä kuluttaa noin neljä kaloria minuutissa.



Jos esimerkiksi hyppää ratikasta 15 minuuttia ennen määränpäätä sekä aamun että illan työmatkalla, viiden päivän työviikossa ehtii kuluttaa noin 600 kaloria. Saman verran kuluu Duodecimin mukaan hölkätessä.



Perushelsinkiläisen on terveysliikuntasuositusten mukaan hyvä kävellä reippaasti vähintään puoli tuntia useana päivänä viikossa.



Koko matkaa ei kuitenkaan tarvitse taittaa kerralla. Minuutit voi kerryttää myös pätkissä eli esimerkiksi kävelemällä muutaman ratikkavälin.



Arkiliikunnan teho perustuu juuri siihen, että se vaikuttaa pitkin päivää. Jos esimerkiksi pohjoisesta tuleva työmatkalainen jää raitiovaunusta Rautatieaseman sijaan jo Hakaniemessä ja tekee saman toisinpäin illalla, viiden työpäivän viikossa kuluu yli 600 kaloria.