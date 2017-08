Kasper Hannula viritti ovelan ansan pyörävarkaalle – poliisi oli mukana juonessa, ja väijytyksessä vastassa oli ”tavallisen oloinen suomalainen mies”

Fakta

Näin tunnistat varastetun pyörän myynti-ilmoituksen



Pyörä on epäilyttävän edullinen eikä myyjä osaa kertoa sen kunnosta.



Myyjällä on kova kiire saada pyörä myytyä. Sama myyjä myy jatkuvasti samankaltaisia pyöriä.



Uuden näköisestä pyörästä ei ole kuittia tai takuukuittia. Myytävästä pyörästä on vain tuotekuvia.



Myyjä kieltäytyy näyttämästä henkilöllisyystodistusta pyydettäessä.



Myyjä ei halua käydä kauppaa muuten kuin käteisellä.



Pyörän runkonumero on viilattu pois.



Myyjä ehdottaa tapaamista esimerkiksi parkkipaikalla. Sovi mieluummin tapaaminen myyjän kotiin, missä hän hakee pyörän selkeästi taloyhtiön tai omasta pyörävarastosta.



Lähde: Helsingin Polkupyöräilijät ry