Miksi tästä piti tehdä niin vaikeaa? Näin hahmotat paremmin uuden 327-ratikan reitin

kolmoseen, se muuttuu kakkoseksi, sitten seiskaksi.Anteeksi mitä? Junantuomalla menee uusilla raitiovaunureitillä nyt pää pyörälle, mutta niin taitaisi mennä paljasjalkaisella stadilaisellakin. Kakkosen ja kolmosen liittoon on totuttu, mutta pitikö tähän väkisin kolmaskin numero sotkea?Miten tästä ”327”-linjasta siis pitäisi ajatella, liikennesuunnittelija Lauri Räty http://www.hs.fi/haku/?search-term=lauri+raty HSL:ltä?”Ei siitä pidäkään noin ajatella. On kolme erillistä linjaa 3, 2 ja 7 ja sillä hyvä.”On siis kolmonen, joka lähtee Nordenskiöldinkadulta (ja myöhemmin syksyllä Kuusitien pysäkiltä Mannerheimintieltä) Kallion kautta Ullanlinnaan ja sieltä Olympiaterminaalille. Ja kakkonen, joka ajaa Olympiaterminaalilta Töölön kautta Länsi-Pasilaan. Ja seiska, joka ajaa Länsi-Pasilasta Länsiterminaalille. Kolme eri linjaa, ei siis yksi, jolla voisi olla koko ajan sama numero. Näin, vaikka linjoilla onkin yhteisiä päätepysäkkejä.”Se on sitten tavallaan ylimääräinen bonus, että jos päätepysäkiltä tarvitsee jatkaa matkaa, ei välttämättä tarvitse edes vaihtaa vaunua”, Räty sanoo. Se on siis vähän niin kuin lisäpalvelu.Yhteisiä päätepysäkkejä on tosin myös linjoilla 6 ja 8 Arabiassa sekä 8 ja 9 Saukonpaadessa. Näillä sama raitiovaunu ei kuitenkaan läheskään aina jatka seuraavalle linjalle. Niin että kukaan tuskin mieltääkään, että olisi olemassa jokin raitiolinja ”689”.2, 3 ja 7 eivät toimi yhtä hyvin kuin vanha tuttu kolmosen kahdeksikko, jos haluaa tehdä kierroksen kaupungilla. Räty muistuttaa, että ani harva aiemminkaan oikeasti liikkui näin.Useimmat matkat raitiovaunulla ovat melko lyhyitä. Kolmoseen hyppäävä hyppää useimmiten ulos ennen kuin linja muuttuu kakkoseksi saati seiskaksi.Rengasreiteistä pyrittiin uudistuksessa eroon myös siksi, että liikenne saataisiin toimimaan tehokkaammin. Täyden lenkin kiertävissä raitiovaunuissa on nimittäin sellainen ongelma suunnittelijan kannalta, että usein matkan varrella jokin osuus on suositumpi kuin toinen. Vuorovälejä ei kuitenkaan voi tihentää vain osalla reittiä, jos koko kierros pitää kuitenkin kiertää.”On selkeämpää rakentaa itsenäisiä linjoja, jotka kulkevat pisteestä A pisteeseen B”, Räty sanoo.

2,3 ja 7 liitto jää löyhänäkin väliaikaiseksi. Joskus ensi vuosikymmenen alussa kakkosen ja seiskan päätepysäkit luultavasti siirtyvät eroon toisistaan, kun Pasilan Tripla valmistuu.Entä ovatko kaupunkilaiset miten eksyksissä uuden reitin vuoksi? Räty sanoo, että palautetta tulee paljon aina jo siitä, kun joukkoliikenteessä siirrytään talviaikoihin. Kaikkea raitiolinjojen uudistuksesta tullutta palautetta ei ole vielä koottu yhteen, mutta määrä ei näyttäisi ylittävän odotuksia.”Sellaista väliaikatietoa olen saanut, ettei sitä nyt aivan tulvimalla ole tullut.”uusia raitiovaunureittejä voit selata linja linjalta alla olevan grafiikan avulla.