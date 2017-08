Turun uhreja muistetaan Narinkkatorilla tänään kello 17 – Hetki vietetään Suomi ensin -leirin vieressä, poliisi seuraa tilannetta

Kaupunki

Turun uhreja muistetaan Narinkkatorilla tänään kello 17 – Hetki vietetään Suomi ensin -leirin vieressä, poliis

Väestöryhmien

Tapahtuman

Turussa

Tarkennus maanantaina 21. elokuuta kello 13.25: Kampin kappelissa ei järjestetä muistohetkeä, mutta kappelissa voi käydä hiljentymässä.