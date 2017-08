HUS: Naistenklinikalla ei merkittäviä sisäilmaongelmia – ”Herää epäilys, ovatko näytteet otettu asianmukaisesti”, sanoo sairaalassa työskentelevä kätilö

Kaupunki

HUS: Naistenklinikalla ei merkittäviä sisäilmaongelmia – ”Herää epäilys, ovatko näytteet otettu asianmukaisest

Naistenklinikalla

Hus tiedotti

Rönnebergin ja Häggblomin

Sisäilmaselvityksen

Ongelmien

Sisäilmatutkimuksia

Juttuun lisätty kätilö Laura Häggblomin kommentit kello 17.50.