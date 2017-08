Kaupunki

Keravan keskusta uudistuu – valmisteilla uusi kauppakeskus

Keravan Aleksintorin korttelin tilalle rakennetaan uusi kauppakeskus, joka valmistuu loppuvuonna 2018.



Aleksintorin kortteli on keskeinen kauppapaikka Keravalla. Se sijaitsee ydinkeskustassa kävelykadun varressa.



Kauppakeskuksen kaupallisten tilojen laajuus on noin 5 500 neliömetriä ja vuokrattavia liiketiloja on noin 25 kappaletta. Pysäköintipaikkoja on noin 160 kpl.



Kauppakeskukseen tulee esimerkiksi K-Supermarket, vaate-, urheilu- kenkä-, parturi- ja kampaamoliikkeet sekä ravintoloita ja kahviloita. Jäljellä on myös vapaita liiketiloja.



Kauppakeskuksen ympärille rakentuu viisi uutta asuinkerrostaloa vuosien 2018–2022 aikana.