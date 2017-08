Tätä on Helsinki vuonna 2021: Vihdintie bulevardiksi, varhaiskasvatus maksuttomaksi, tuplasti englanninkielisiä kouluja

Kaupunki

Tätä on Helsinki vuonna 2021: Vihdintie bulevardiksi, varhaiskasvatus maksuttomaksi, tuplasti englanninkielisi

Mitä Helsingissä

Vihdintie kaupunkibulevardiksi ja keskustatunneli selvitettäväksi

Viisivuotiaille puolikas tarhapäivä ilmaiseksi

Tuplasti englanninkielisiä kouluja

Myös lukioille ja ammattioppilaitoksille erityistukea

Sisäilmakorjauksiin lisää rahaa, mutta paljonko?

Asuinrakentamiseen vauhtia parkkipaikkoja vähentämällä

Lääkäriin nopeammin ja illalla

Helsinki on hiilineutraali kaupunki vuonna 2035

Tiukka talouskuri jatkuu