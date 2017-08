Umpihumalainen Sami halusi polttaa Töölönlahden makasiinit, mutta tulitikku ei syttynyt – pari päivää myöhemmin rakennus roihusi liekkimerenä

Kaupunki

Umpihumalainen Sami halusi polttaa Töölönlahden makasiinit, mutta tulitikku ei syttynyt – pari päivää myöhemmi

Vapunpäivän

Töölönlahden

Vuosituhannen

Sami

Vappuyönä,

Tutkintavankeudessa

Viimeisinä

Alkoholi ja tuli vieraina VR:n makasiineilla

Huhtikuussa

Ety-kokouksen

Kun

Makasiinien ajoista on jäljellä enää Baana

1899

1988

1996

2000

2002

2003

2006

2008

2009

2015

2017

Näin löydät vanhat näköislehdet

Helsingin Sanomat

Nyt avatusta

Näin pääset Aikakoneeseen:

1

2

3

Palvelu