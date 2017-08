Poliisi sumutti kaasua kohti 16-vuotiasta mopoilijaa kesken takaa-ajon – oikeus piti voimankäyttöä oikeutettuna

Kaupunki

Poliisi sumutti kaasua kohti 16-vuotiasta mopoilijaa kesken takaa-ajon – oikeus piti voimankäyttöä oikeutettun

Vanhempi konstaapeli ei toiminut väärin sumuttaessaan takaa-ajon aikana kaasusumutetta kohti mopopoikaa, katsoo Helsingin hovioikeus keskiviikkona antamassaan tuomiossa.



Takaa-ajo tapahtui Riihimäellä kesäkuussa 2015. Hyvinkään käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt vuonna 1976 syntyneen poliisimiehen syytteet, mutta syyttäjä valitti asiasta hovioikeuteen.



Syyttäjä vaati, että vanhempi konstaapeli tuomittaisiin pahoinpitelystä tai toissijaisesti pahoinpitelyn yrityksestä sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta.



Syytettynä ollut poliisi kiisti alun perin sumuttaneensa moposkootteria ajanutta 16-vuotiasta poikaa kohti minkäänlaista kaasua. Uudessa kuulemisessa poliisi myönsi käyttäneensä jotain kaasua, mutta kiisti sen olleen OC-kaasua. Hän väitti kaasun olleen harjoituskaasua tai hyttyskarkotetta.



Hovioikeudessa vanhempi konstaapeli kuitenkin muutti jälleen kertomustaan ja myönsi sumuttaneensa nimenomaan OC-sumutetta kohti liikkeessä ollutta mopoilijaa.



OC-sumute eli paprikakaasu on poliisin voimankäyttöväline, jota sumuttamalla pystyy lamaannuttamaan väliaikaisesti kohdehenkilön toimintakyvyn.



Oikeusasteissa puitu kiinniottotilanne sai alkunsa, kun poliisipartio havaitsi Riihimäen keskustassa mopoilijan, joka kiihdytteli ja ajoi muutenkin epäilyttävästi. Poliisit epäilivät, että kuljettaja on humalassa.



Poliisipartio tarkkaili tilannetta noin kilometrin matkan, minkä jälkeen he yrittivät pysäyttää mopoilijan. Tämä ei kuitenkaan totellut valoin ja käsimerkein annettuja pysähtymiskäskyjä, vaan lähti ajamaan karkuun.



16-vuotias onnistui ajamaan moposkootterillaan noin kahdeksan kilometrin matkan poliiseja karkuun. Pakenija ajeli poliisien mukaan muun muassa jalkakäytävällä ja vastaantulevien kaistalla sekä mutkitteli hengenvaarallisesti.



Takaa-ajon aikana poliisiauton vänkärin puoleinen ikkuna avautui ja ilmaan pöllähti mopoilijan havaintojen mukaan oranssinrusehtavaa kaasua. Sumutus ei osunut poikaan.



Takaa-ajo tuli kuitenkin samoilla hetkillä päätepisteeseensä, koska pakenijan skootteri hajosi.



Syytettynä olleella poliisilla ja asianomistajalla oli erilaiset näkemykset kiinniottotilanteen kulusta. Mopoilija kertoi, ettei hän ehtinyt ”kissaa sanoa eikä laittaa jalkaa maahan skootterin pysähdyttyä, kun hänet oli kaadettu maahan, käyty päälle ja otettu nenästä kiinni sekä alettu pyörittää”.



Vanhempi konstaapeli kiisti vääntäneensä poikaa nenästä. Kuljettajan paikalla poliisiautossa istunut partiokaveri ei puolestaan kertomansa mukaan nähnyt sekunneissa hoidettua kiinniottotilannetta.



Hovioikeuden mukaan jäi näyttämättä, että poliisi olisi tahallaan vääntänyt poikaa nenästä. Myös mopoilija piti hovioikeudessa mahdollisena, että poliisin sormet saattoivatkin osua hänen nenäänsä vahingossa kypärän riisumisen yhteydessä.



Hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä myös siitä, että kaasusumuttimen käyttö tilanteessa oli kokonaisuutena arvostellen puolustettavaa. Ei siis löytynyt näyttöä siitä, poliisi olisi kaasua sumuttamallakaan yrittänyt pahoinpidellä mopoilijaa.



Näin ollen kaikki syytteet kaatuivat hovioikeudessa. Valtio velvoitettiin korvaamaan vanhemmalle konstaapelille asianosaiskuluna 19 eurona.