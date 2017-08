HS testasi Pohjoisbaanan, joka on pyöräilijöiden uusi valtaväylä Pasilasta Käpylään – 1,6 kilometriä pitkä väylä väistää kalliot mutta säästää aikaa minuutin

Kaupunki

HS testasi Pohjoisbaanan, joka on pyöräilijöiden uusi valtaväylä Pasilasta Käpylään – 1,6 kilometriä pitkä väy

Vanhan

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vielä

Siltamäessä

Projektijohtaja

Aktiivisesti