Hengenvaarallinen villitys Vantaalla: Raiteiden partaalla keikkuvat nuoret pakottavat junia hätäjarrutuksiin – ”Nuoret ottavat selfieitä radalla”

Kaupunki

Hengenvaarallinen villitys Vantaalla: Raiteiden partaalla keikkuvat nuoret pakottavat junia hätäjarrutuksiin –

Vantaalainen

”Mennään

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

VR:n lähiliikennejohtaja

Sipilä