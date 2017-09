Äiti ei kestänyt tavata poikaansa vankilassa – nyt Juhani, 22, opettelee elämään vapaudessa Helsingin Alppiharjusta käsin Kurvin takana Alppiharjussa on talo, joka on vuosikausia asuttanut ja auttanut vapautuneita vankeja. Perjantaina Kinaporin kiinteistössä on avoimet ovet kello 12–15.