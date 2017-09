Perjantai 21. heinäkuuta 1944 oli Suomen sateisin päivä – taivaalta ryöppysi 20 senttiä vettä, ja syntyi ”ukkostulva Espoossa”

Kaupunki

Perjantai 21. heinäkuuta 1944 oli Suomen sateisin päivä – taivaalta ryöppysi 20 senttiä vettä, ja syntyi ”ukko

Maailmalla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Helsingin Sanomien

Kyseisessä

Espoon