Kaupunki

Vesi tulvi kadulle Vuosaaressa – Häiriöt vedenjakelussa saattavat jatkua koko päivän

Vesi tulvi kadulle Vuosaaren pohjoisosissa lauantaiaamuna.



Vuotokohta on eristetty, jotta vika voidaan korjata. Tämän vuoksi vedenjakelu on katkaistu Heteniityntiellä, Heteniitynpolulla ja Haapasaarentiellä.



HSY arvioi, että katko voi jatkua koko päivän. Vettä saisi normaalisti kello 23 alkaen. Päivän ajaksi on siksi järjestetty väliaikaiset vedenjakelupisteet osoitteisiin Haapasaarentie 5 ja Kivisaarentie 12.