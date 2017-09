Kaupunki

Noin tuhannen hengen mielenosoitus vastustaa hallitusta Helsingin keskustassa

Mielenosoitus ruuhkauttaa jonkin verran liikennettä Helsingin keskustassa lauantaina iltapäivällä.



Poliisi arvioi osallistujamääräksi noin tuhat. Kaikki on sujunut rauhallisesti ja ongelmitta, poliisista arvioitiin hieman kello 14 jälkeen.



Hallituksen politiikkaa vastustava mielenosoitus on nimeltään ”Sipilöinti seis”. Sama Joukkovoima-liike on osoittanut mieltään Helsingissä jo useita kertoja, osallistujia on pääkaupunkiseudun lisäksi saapunut busseilla muualta Suomesta.



Kulkueeseen kuuluu useita eri blokkeja, joita lähti liikkeelle ennakkotietojen mukaan Hakaniemen torilta, yliopistolta Porthanian luota ja Rautatietorilta. Ryhmät yhdistyivät kulkueeksi ja marssivat Eduskuntatalolle. Mielenosoituksen olisi tarkoitus siirtyä jälleen Rautatientorille kolmen maissa ja jatkua siellä vielä viiteen saakka.