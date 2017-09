Espoon vartiointipalveluista kehkeytyi pitkä sotku – kaupunki joutuu kilpailuttamaan palvelun jo kolmannen kerran

Kaupunki

Espoon vartiointipalveluista kehkeytyi pitkä sotku – kaupunki joutuu kilpailuttamaan palvelun jo kolmannen ker

Espoon

Espoon kaupungin

Tällä kertaa

Asia ei

kaupungin on järjestettävä uusi tarjouskilpailu vartiointipalvelujen hankinnasta. Asialle tuli sinetti, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) pysyi maanantaina antamassaan ratkaisussa linjassa aiemman markkinaoikeuden tuomion kanssa.Vartiointipalvelut on kilpailutettu jo kahdesti, mutta aiemmat tarjoukset eivät olleet hinnan osalta vertailukelpoisia. KHO:n ja markkinaoikeuden mukaan tarjouspyyntö oli tunti- ja kuukausihinnan välistä suhdetta koskevan vaatimuksen osalta tulkinnanvarainen ja epäselvä.vartiointipalveluiden järjestämiseen liittyviä kiistoja on puitu jo vuosia. Vyyhti sai alkusysäyksensä siitä, kun Espoon kaupunki valitsi joulukuussa 2013 vartiointipalvelujen sopimustoimittajaksi Turvatiimin ja varatoimittajaksi ISS Palvelut -yrityksen.Kilpaileva turvallisuusalan yritys Securitas piti lopputulemaa hankintalain vastaisena ja valitti asiasta markkinaoikeuteen. Siellä päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan Espoon kaupungin on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, mikäli se aikoo edelleen toteuttaa vartiointipalvelujen hankinnan julkisena hankintana.Tuomiota tehostettiin 100 000 euron uhkasakolla.Markkinaoikeuden päätös myös sai lainvoiman. Näin ollen Espoo järjesti uuden tarjouskilpailun, ja maaliskuussa 2015 sopimustoimittajaksi valittiin PSG Turva ja varatoimittajaksi G4S Security Services.Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo oli Espoon hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2 000 000 euroa.hankintapäätöksestä valittivat markkinaoikeuteen näppejään nuolemaan jääneet Securitas ja Turvatiimi.Markkinaoikeus päätyi jälleen kieltämään Espoota täytäntöönpanemasta hankintapäätöstään. Ratkaisuun liittyvä uhkasakko nousi 150 000 euroon.kuitenkaan ollut vielä loppuunkäsitelty, vaan sen puiminen siirtyi korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Espoon kaupungin hakemuksen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä KHO hylkäsi jo joulukuussa 2015.KHO tarttui kuitenkin tapaukseen PSG Turvan valituksen osalta. Maanantaina antamassaan ratkaisussa KHO hylkäsi valituksen, joten markkinaoikeuden tuomio jää voimaan.Markkinaoikeus ja nyt siis myös KHO katsovat, että koska jo tarjouspyyntö oli hankintasäännösten vastainen, voidaan virheellinen menettely korjata vain järjestämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.Sekava tarjouspyyntö ei ollut KHO:n mukaan ”omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa”. Niinpä Espoo kilpailuttaa vartiointipalvelunsa nyt jo kolmannen kerran.