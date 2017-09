Kaupunki

Mikä ihme länsimetron avaamisessa kestää? HKL sanoo Länsimetro oy:n tietävän, Länsimetro oy sanoo HKL:n tietäv

Tämä

Länsimetro Oy

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ville Saksi

Alunperin