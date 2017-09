Kaupunki

Ennennäkemätön jättikoulu suunnitteilla Espooseen – opinahjoon mahtuisi peräti 2 500 koululaista

Espoon

Huonealaltaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mistään lyhytaikaisesta

Nurmi näkee

Jättikouluhanketta

Ilmassa liikkuu

Mikäli suunnitelma