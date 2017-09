Tumppi Varonen jättää Sdp:n – aktiivinen työ Helsingin kaupunginvaltuustossa ei riittänyt lautakuntapaikkaan: ”Sanottiin vaan, että sori”

Kaupunki

Tumppi Varonen jättää Sdp:n – aktiivinen työ Helsingin kaupunginvaltuustossa ei riittänyt lautakuntapaikkaan:

Muusikko

Valokainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valokaisen

Valokainen