”Hei tyttö, tulepas tänne!” Naisia ahdistelevat miesporukat hermostuttavat Helsingin Kalliossa – tarjoavat huumeita seksiä vastaan

Kaupunki

”Hei tyttö, tulepas tänne!” Naisia ahdistelevat miesporukat hermostuttavat Helsingin Kalliossa – tarjoavat huu

Huumeiden

Nämä

Helsinkiläinen

Samaa

Helsingin

Rikosylikonstaapeli

Rikoskomisario

Toistaiseksi