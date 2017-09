Muistatko vielä 1970-luvun ruskean sametin? Se on yksi syksyn sisustustrendeistä Habitare-messuilla – HS kokosi vinkit tapahtumaan

Kaupunki

Muistatko vielä 1970-luvun ruskean sametin? Se on yksi syksyn sisustustrendeistä Habitare-messuilla – HS kokos

Mitkä

1. Beige ei enää ole kirosana

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

2. Ilmoitustaulun paluu ja muut nuorten ideat

3. Säilytyksen syvempi ulottuvuus

4. Yhdessä yksin olohuoneessa

5. Tusina toimivaa tuotetta

6. Elegantteja pikkutavaroita

7. Suomi + Japani

8. Tulevaisuuden koti

9. Jos kotia ei olisi

Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma Habitare Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9. Avoinna ke klo 12–20 to–pe 10–19 ja la–su 10–18. Habitaressa on 400 näytteilleasettajaa ja 70 puhujaa. Samaan aikaan myös Antiikki- ja HighEnd Helsinki -messut sekä ammattilaisten tapahtumat Showroom ja Forma.