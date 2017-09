Mielenosoittajat häiriköivät viikon turvapaikanhakijoita Kolmen sepän patsaalla – Sitten tapahtui jotain yllättävää: ”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun pääsimme sanomaan asiamme”

Kaupunki

Mielenosoittajat häiriköivät viikon turvapaikanhakijoita Kolmen sepän patsaalla – Sitten tapahtui jotain yllät

Joukko

Kaikki

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Projektin

Taiwanilaisilla

Huuhtasen