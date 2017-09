Italialaiskaksikko yritti levitellä väärennettyjä rahoja Helsingissä – huijaus tyssäsi heti alkuunsa 1,95 euron leivokseen Stockmannilla

Kaupunki

Italialaiskaksikko yritti levitellä väärennettyjä rahoja Helsingissä – huijaus tyssäsi heti alkuunsa 1,95 euro

Suuren

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Poliisi löysi

Tuomitut valittivat

Helsingin hovioikeus

määrän väärennettyä rahaa Suomeen tuoneet turistit vetosivat amatöörimäisyyteensä, kun he yrittivät saada lievennystä vankeustuomioihinsa. Helsingin hovioikeus antoi ratkaisunsa asiassa tiistaina.Vuonna 1979 syntynyt nainen ja vuonna 1983 syntynyt mies tulivat kertomansa mukaan lomamatkalle Suomeen viime kesänä. Mukanaan heillä oli yli 8 300 euron arvosta väärennettyä rahaa, jonka he olivat ostaneet kotimaastaan Italiasta.Helsingissä kaksikko meni Helsingin keskustan Stockmann-tavarataloon 11. kesäkuuta ja osti väärennetyllä 50 euron setelillä sakset. Huijaus onnistui, ja saksien lisäksi he saivat haltuunsa 25,10 euroa aitoa rahaa vaihtorahoina.Epärehellinen ostosreissu ei kuitenkaan jatkunut onnekkaissa merkeissä, koska sushi- ja leivosostosten yhteydessä Stockmannin myyjät havaitsivat setelien olevan väärennettyjä.Sushiannosta ja vettä, joiden hinta oli noin 15 euroa, yritettiin ostaa väärällä viisikymppisellä. 1,95 euron leivoksen huijarit yrittivät saada itselleen väärennetyllä 20 euron setelillä.epäiltyjen hallusta kaikkiaan 8 310 euron arvosta väärennettyjä seteleitä. 154:n tekaistun setelin lisäksi heillä oli matkassaan 18 väärennettyä kahden euron kolikkoa.Tapausta käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa jo heinäkuun alussa. Käräjäoikeus katsoi väärien seteleiden ja kolikoiden lukumäärän ja rahan arvon olleen huomattava, eikä se uskonut kaksikon tulleen vain lomamatkalle Suomeen. Käräjäoikeus tuli lopputulokseen, jonka mukaan kaksikon maahantulon tarkoitus oli ainoastaan väärän rahan levittäminen.Suunnitelmallisuuden ja väärän rahan suuren määrän vuoksi käräjäoikeus totesi rikoksen olleen erittäin vakava, mikä puolsi vankeusrangaistusten määräämistä ehdottomina. Kumpikin syytetyistä sai yhden vuoden ja seitsemän kuukauden ehdottomat tuomiot.hovioikeuteen. He vaativat rangaistustensa lieventämistä muun muassa siitä syystä, että heidän toimensa osoittivat ”pikemminkin amatöörimäisyyttä kuin suunnitelmallisuutta”.”Varmin paikka saada seteli tarkastettua oli todennäköisesti juuri Helsingin keskustassa sijaitseva tavaratalo”, todetaan itseruoskivasti toisen vastaajan hovioikeudelle toimittamassa valituksessa.Koska rahanlevitys tyssäsi heti alkuunsa, eivät väärennetyt rahat ehtineet päästä muun rahavirran joukkoon. Tämä oli syytettyjen mukaan huomioitava lieventävänä asianhaarana, kuten sekin, etteivät he hyötyneet rikoksestaan mitenkään.Syytetyt vetosivat lisäksi siihen, että he olivat ostaneet setelit ja kolikot Italiasta – eivät väärentäneet niitä itse.katsoo tuoreessa ratkaisussaan, ettei rikos ollut käräjäoikeuden katsomalla tavalla suunnitelmallinen. Kummallakaan syytetyistä ei lisäksi ollut entuudestaan ainakaan rekisteröityä rikollista historiaa, joten hovioikeus katsoi ehdollisten vankeusrangaistusten riittävän.Kummankin syytetyn tuomio pieneni hovioikeudessa yhden vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseksi.