Kaupunki

Länsimetron koeajo aiheuttaa parhaillaan viivästyksiä metroliikenteessä

Juuri nyt

Metroliikenteessä on torstaiaamuna ollut viivästyksiä, jotka johtuvat länsimetron koeajojen alkamisesta. Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL) kerrotaan, että viivästykset ovat joidenkin minuuttien mittaisia.



Metrojunat kulkevat torstaina ensimmäistä kertaa Ruoholahdesta länteen aikataulun mukaisesti. Matkustajat eivät kuitenkaan pääse vielä mukaan, vaan heidän on poistuttava viimeistään Ruoholahdessa.



Kyse on ensimmäisestä normaalia liikennöintiaikataulua noudattavasta koeajosta koko metrolinjalla. Länsimetron osuudelle rajoittuvia koeajoja on HKL:n mukaan tehty jo pitkään.



Koeajoissa testataan länsimetron aikataulun pitävyyttä ja kuljettajien vuoronvaihtojen toimivuutta ennen matkustajaliikenteen aloittamista uudella rataosuudella.