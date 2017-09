Verensokerimittarin tarkistaminen oli viimeinen niitti elokuvateatterin vartijalle – väitti naiskolmikkoa häiriköiksi ja retuutti ystävän ulos salista Helsingissä

Kaupunki

Verensokerimittarin tarkistaminen oli viimeinen niitti elokuvateatterin vartijalle – väitti naiskolmikkoa häir

Kolme

HS:n

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Naisen

Finnkinon

Turvallisuuspäällikkö

Finnkinon