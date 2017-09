Helsingin tulevan piispan Teemu Laajasalon esimiestaidot herättävät huolta – Kriitikot haukkuvat silmänkääntäjäksi, kannattajat ihailevat karismaa

Kaupunki

Helsingin tulevan piispan Teemu Laajasalon esimiestaidot herättävät huolta – Kriitikot haukkuvat silmänkääntäj

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HS:n

Kaikki

Suomen kuvalehti

HS:n

Siihen