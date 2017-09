Konsulttitoimisto ehdottaa 140-metristä siltaa Siltasaaren ja Kaisaniemen välille – ”Ei tällaisia maisemia tarvitsisi tuhota”, sanoo Siltasaariseuran puheenjohtaja

Kaupunki

Konsulttitoimisto ehdottaa 140-metristä siltaa Siltasaaren ja Kaisaniemen välille – ”Ei tällaisia maisemia tar

Suunnitteluyritys

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sinnemäki

Helsinki

WSP

Siltasaariseuran