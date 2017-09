Ammattikouluissa ei tarvitse osata mitään saadakseen tutkinnon, tylyttää tutkija – HS:n kyselyn mukaan opettajilla on paine päästää kaikki läpi kursseista

Kaupunki

Ammattikouluissa ei tarvitse osata mitään saadakseen tutkinnon, tylyttää tutkija – HS:n kyselyn mukaan opettaj

”Yllätti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Opiskelijalle

Syrjän

Opiskelijoistakin

Reformista

Kuusi lukua koulutuksesta

Lähteet: AMKE, OAJ, opetushallitus, opetusministeriö jatilastokeskus

Kyselyyn vastasi reilu sata ihmistä sähköpostilla tai verkossa. Tässä nimettyihin haastateltaviin on otettu jokaiseen jälkeenpäin erikseen yhteyttä.