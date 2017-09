Tämän parempaa mainoskanavaa Helsinki saa hakea: Kiinalainen jättiyritys WeChat luo Helsingille oman sovelluksen – käyttäjiä yli 960 miljoonaa

Kaupunki

Tämän parempaa mainoskanavaa Helsinki saa hakea: Kiinalainen jättiyritys WeChat luo Helsingille oman sovelluks

Helsinki

WeChat -sovellus

Helsinki-sovelluksessa

Kiinalaisten

saa oman sovelluksen Kiinan suosituimmassa sosiaalisessa mediassa WeChatissa.Kiinalainen yritysjätti, Supercelliäkin omistava Tencent on valinnut Helsingin kumppanikaupungikseen WeChat -palvelussa, jota käyttää tällä hetkellä yli 960 miljoonaa ihmistä.on kiinalaisille tärkeä niin ihmisten välisessä viestittelyssä, mutta sen kautta hoidetaan myös pankkiasioita, ravintolalaskuja ja matkavarauksia. Käytännössä WeChatissa yhdistyvät useat eri sovellukset, kuten Whatsapp, Facebook, sähköposti ja pankkipalvelut.Kiinalaisten puhelimessa käyttämästä ajasta reilu kolmasosa kuluukin WeChatissa, joten Helsingillä on oiva tilaisuus kasvattaa tunnettuuttaan kiinalaisten matkailijoiden keskuudessa. Ensi vaiheessa WeChatiin tulee Helsinki-minisovellus, jossa on kiinaksi tietoa Helsingin palveluista, nähtävyyksistä ja tapahtumista sekä karttoja ja kuvia pääkaupungista.voi tehdä myös oman matkasuunnitelman, mutta ainakaan toistaiseksi siitä ei voi suoraan tehdä varauksia.Myöhemmin kiinalaisen it-jätin [Tencent] sivustoille tulee muun muassa Helsinki-aiheisia artikkeleita ja videoita. Tencent on maailman kahdeksanneksi suurin yritys, joka omistaa WeChatin lisäksi pelialan yrityksiä ja uutispalveluja.matkailijoiden määrä Helsingissä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Helsinki Marketingin mukaan kiinalaismatkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset majoitusliikkeissä ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana.Helsingin ja Tencentin yhteistyö julkistettiin World Tourism Cities Federation -verkoston vuosikokouksessa Los Angelesissa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.Samassa kokouksessa selvisi myös, että Helsinki isännöi WTCF -verkoston vuosikokousta vuonna 2019.