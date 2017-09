Kallion seudun suosituille pussikaljakallioille sovitellaan 30 neliön koppia – ”Pömpeli on ongelma”, sanovat kaupunginosa-aktiivit

Kaupunki

Kallion seudun suosituille pussikaljakallioille sovitellaan 30 neliön koppia – ”Pömpeli on ongelma”, sanovat k

Alppiharjussa

Sähköyhtiö Helenin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rakennusta

Josafatinkalliot

Menneisyyteen peilaten