Helsingissä on jopa 12-vuotiaita seksinmyyjiä – Alaikäisten seksikaupasta ei juuri hiiskuta, mutta ilmiö on tuttu nuorten kanssa työskenteleville

Kaupunki

Helsingissä on jopa 12-vuotiaita seksinmyyjiä – Alaikäisten seksikaupasta ei juuri hiiskuta, mutta ilmiö on tu

Rahaa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Seksikauppaa

Iso

Asiantuntijat

Vastikkeellisessa

Toisin

Vaikka

Vanhemmat

Nuorten