”Lihaton vaihtoehto ei ole kasvavalle lapselle ravitsemuksellisesti riittävä” – Kerava uudisti päiväkotien ja koulujen ruokalistat

Kaupunki

”Lihaton vaihtoehto ei ole kasvavalle lapselle ravitsemuksellisesti riittävä” – Kerava uudisti päiväkotien ja

Keravan

kaupunki on tänä vuonna lähestynyt kasvissyöjiksi ilmoitettujen lasten vanhempia kirjeellä, jossa ilmoitetaan, ettei kouluissa ja päiväkodeissa tarjottava ”lihaton ruokavalio” riitä täyttämään kasvavan lapsen tai nuoren päivittäisiä ravitsemustarpeita. Kirjeessä pyydetään kotoa kuittausta, jolla vanhemmat osoittavat ymmärtävänsä, ettei lihatonta ruokavaliota noudattavan lapsen ruokailua voi jättää koulun tai päiväkodin varaan.”Koulu/päiväkoti varaa ja tarjoaa lapsellenne mahdollisuuden aterioida jokaisella ruokailukerralla kulloinkin tarjottavan täysipainoisen aterian. Päivittäin tarjottava lihaton vaihtoehto ei ole kasvavalle lapselle/nuorelle ravitsemuksellisesti riittävä. Tällä ilmoituksella olette tietoinen asiasta ja täydennätte ruokavaliota kotona.”Kirjettä on jo Helsingin Sanomien saaman tiedon mukaan tulkittu niin, että kaupunki ilmoittaa tarjoavansa kasvissyöjälapsille ravitsemuksellisesti heikkolaatuisempaa ruokaa kuin niille, jotka syövät lihaa.

Sorretaanko kasvissyöjäperheitä Keravan kouluissa ja päiväkodeissa?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Takana

Kehitystä

Eloranta

Reseptiikan