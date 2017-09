Kaupunki

Poliisi: Kaksi henkilöä todennäköisesti puukottanut itseään vatsaan Eduskuntatalon edessä – HS seuraa

Kaksi

Eduskuntatalon edessä kaksi henkilöä todennäköisesti puukottanut itseään vatsaan puoli tuntia sitten. Viety sairaalaan. Tiedotus Twitterissä — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 22. syyskuuta 2017 https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/911175602824151041

Eduskunnan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HS:n

HS:n

Kansalaistorilla