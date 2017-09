Yritykset maksoivat HOK-Elannon ex-kiinteistöjohtajan perheen hevosharrastuksen kuluja lähes 800 000 euroa – Syytetty: ”Tavanomaista ja hyväksyttyä huippu-urheilun sponsorointia”

Kaupunki

Yritykset maksoivat HOK-Elannon ex-kiinteistöjohtajan perheen hevosharrastuksen kuluja lähes 800 000 euroa

Kaikki vyyhdessä mukana olevat yritykset ovat syyttäjän mukaan saaneet merkittävää hyötyä, kun HOK-Elanto on tehnyt niiltä suuria hankintoja. Leivon mukaan hän ei ole ollut mukana vaikuttamassa sopimuksiin. Syyttäjän mukaan asia on päinvastoin.



Leivon puolustuksen mukaan osa yrityksistä halusi itse ostaa mainostilaa tuusulalaisen tallin ratsastushallin seiniltä ja tukea tallilla käyvien ratsastajien harrastus- ja kilpailutoimintaa. Samalla tallilla asuivat myös Leivon tyttärien kisaratsut. Syyttäjän mukaan yritysten maneesimainoksina maksamilla rahoilla on maksettu Leivon perheen kilpahevosten talli- ja valmennusmaksuja.



Syyttäjän mukaan yritysten mainoksia ei kuitenkaan tallilla tai sen maneesissa ole näkynyt. Leivon puolustuksen mukaan yritykset eivät olleet kaivanneet näkyvyyttä.



Leivon mukaan lahjoitusvarat on talleilla investoitu muun muassa hevosten tarhoihin, ratsastuskentän pohjaan ja hevosten kävelykoneeseen.



Kokonaan omanlaisensa kokonaisuuden jutussa muodostavat hevoskaupat kahdesta, yhteensä 120 000 euroa maksaneesta ratsusta. Syyttäjän mukaan Leivo ja Siltala järjestivät kaupan yhdessä niin, että valtaosa rahasta kulki HOK-Elannon yhteistyökumppaneiden edustajilta Siltalan kautta.



Ruunat Oazis ja Arac tuotiin Ruotsista, olympialaisissakin Suomea edustaneen kenttäkilpailijan Piia Pantsun http://www.hs.fi/haku/?query=piia+pantsun ja hänen puolisonsa Fredrik Jönssonin http://www.hs.fi/haku/?query=fredrik+jonssonin tallilta.



Syyttäjän mukaan hevoskauppoihin osallistuivat myös arkkitehtitoimisto Forma-Futuran toimitusjohtaja Leila Tuominen http://www.hs.fi/haku/?query=leila+tuominen ja Kiinteistö Kananen Oy:n Harri Kananen http://www.hs.fi/haku/?query=harri+kananen . Tuominen maksoi syyttäjän mukaan joulukuussa 2008 hevosten kauppahinnasta 38 045,70 euroa. Maksu tehtiin tosin kiinteistövuokraan viittaavana tilisiirtona Siltalalle. Kananen maksoi Siltalalle kaksi päivää myöhemmin ”viitemaksu”-nimisenä tilisiirtona 31 500 euroa.







Syyttäjän mukaan Siltala maksoi saamastaan yhteissummasta alle viikon päästä puolet hevosten myyjille.



Tuominen kiistää, että hänellä olisi ollut mitään tekemistä hevoskaupan kanssa. Hänen puolustuksensa mukaan Leivo on maksanut tyttärensä käyttöön päätyneen ratsun itse. Hänen mukaansa hevonen on todellisuudessa ollut Kanasen omistuksessa.



Tuomisen osuus ei pääty siihen. Forma-Futura maksoi tuusulalaiselle tallille ja Leivon tyttärien valmentajana toimineen henkilön tilille yhteensä 74 384 euroa. Joulukuun 2005 ja huhtikuun 2012 välillä tehtyjen maksujen selitteinä on käytetty ilmaisuja ”mainospaikka”, ”tallimaksu” ja ”mainospaikka maneesissa”.



Syyttäjän mukaan Leivoon liittyvä tutkinta käynnistyi alun perin juuri näiden tallipaikkamaksujen vuoksi, kun poliisi oli aloittanut tutkinnan Vantaan entisen apulaiskaupunginjohtajan Jukka Peltomäen http://www.hs.fi/haku/?query=jukka+peltomaen lahjusvyyhdistä http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002917504.html .



Harri Kanasta syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta. Syyttäjän mukaan osa rikoksesta liittyy Arac-hevoseen, jonka Kananen kirjautti yhtiönsä kirjanpitoon. Joulukuun 31. päivänä 2008 hevonen on merkitty yhtiön kirjanpitoon 31 500 euron arvoisena ”elävän käyttöomaisuuden hankintamenoina”. Kaksi vuotta myöhemmin, 31.12.2010, kirjanpitoon on merkitty hevosen arvonalennus 27 500 euroa. Tammikuussa 2011 se on myyty vain 4 000 eurolla Leivon tyttärien valmentajalle.



Käytännössä hevonen on syyttäjän mukaan ollut koko ajan Leivon perheen omistuksessa ja käytössä. Hevosen ostoon käytetyt 31 500 euroa ohjattiin syyttäjän mukaan Siltalan tilin kautta Leivoille.



Kananen oli osallistunut syyttäjän mukaan myös Leivojen aikaisemman ponin, Adalmina’s Secretin ostamiseen. Kiinteistö Kananen Oy oli vuonna 2006 maksanut mainoksista 9 760 euroa keravalaiselle ratsastuskoululle samoihin aikoihin, kun Leivo oli ostanut siltä tyttärilleen kisaponin.



Kanasen puolustuksen mukaan maksujen samanaikaisuus ei riitä todistamaan, että kahdella tapahtumalla olisi keskenään mitään tekemistä.



150 000 euroa Leivon puolison tilille hevoskauppojen nimissä kahdessa erässä maksanut Siltala vetoaa omassa puolustuksessaan siihen, että hän on halunnut tukea Leivon tyttärien ratsastusuria. Siltalaa syytetään jutussa törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.





Sponsoritulot yleensä pieniä jopa huippu-urheilijoilla 797 127 euroa on iso summa, kun puhutaan nuorten urheilun sponsoroimisesta. Sen verran rahaa Jari Leivon perhe on kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemen http://www.hs.fi/haku/?query=tuire+tamminiemen mukaan kahdeksan vuoden aikana hyötynyt yhteistyöstään yhteensä 17 eri yrityksen kanssa. Niistä kuusi maksoi yhteensä yli 600 000 euroa.



Leivon mukaan kyse on huippu-urheilun sponsoroimisesta. Syyttäjä epäilee lahjontaa, joka liittyy Leivon asemaan HOK-Elannon kiinteistöjohtajana.



Syyttäjän ilmoittama kokonaissumma tarkoittaisi, että yritykset olisivat yhteensä tukeneet Leivon kumpaakin tytärtä keskimäärin noin 50 000 eurolla vuodessa. Todellisuudessa raha on jakautunut vuosien varralla epätasaisesti ja kasvanut loppua kohti.



Kymmenientuhansien eurojen sponsorointisopimukset ovat Suomessa harvinaisia, etenkin sillä tasolla, jolla Leivon tyttäret kilpailivat.



Yli puolet kansainvälisen tason suomalaisurheilijoista saa vuodessa sponsorituloja enintään 2 000 euroa. Tämä kävi ilmi Soneran Next Generation -tiimin 182:lle kansainvälisellä tasolla kilpailevalle suomalaisurheilijalle vuonna 2014 tekemästä kyselystä. 22 yksilölajia edustavien urheilijoiden joukossa oli myös maailmanlistalla menestynyt esteratsastaja Anna-Julia Kontio http://www.hs.fi/haku/?query=anna-julia+kontio .



Yli 50 000 vuosittaiseen sponsorieuroon yltää yksi prosentti urheilijoista. Kyselyyn vastanneiden urheilijoiden mukaan sponsorit haluavat yleensä logoilleen näkyvyyttä ja sitoutuvat urheilijaan vain lyhytaikaisesti.



Syyttäjän mukaan vain Skanska käytti mahdollisuuttaan näkyvyyteen nuorten urheilijoiden yhteydessä. Se tapahtui kerran, vuonna 2008 ponien EM-kilpailuiden yhteydessä.