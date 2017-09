Kaupunki

Helsingin poliisi valvoo tämän viikon tehostetusti polkupyöräilijöitä – erityistarkkailussa lamput

Helsingin

poliisi valvoo tämän viikon tehostetusti polkupyöräilijöitä. Tiukimpaan tarkkailuun otetaan tällä kertaa pyörien lamput.Poliisi jakaa sunnuntaihin asti valoja niille pyöräilijöille, joilla niitä ei ole käytössä. Ilmainen lamppu voi siinä mielessä tulla kalliiksi, että sen kaverina saattaa tulla neljänkymmenen euron rikesakko. Vaikka poliisin varsinainen tarkoitus onkin tällä viikolla valistaa, tieliikennelaki kuitenkin velvoittaa käyttämään ajoneuvossa valoja pimeän ja hämärän aikaan.Poliisi pitää pyöräilijän kannalta haastavimpina paikkoina teitä, joilta voimakkaat katuvalot puuttuvat, tällaisia on esimerkiksi paikoin Mannerheimintiellä ja Keskuspuistossa. Valot ovat silti tärkeät myös valaistuilla alueilla. Kirkkaiden katuvalojen keskellä pyöräilijä saattaisi vielä itse nähdä mitenkuten ilman pyöränlamppua, mutta muilla on vaikea nähdä pyöräilijää pimeänä.Tehovalvonnassa muistutetaan myös muiden tärkeiden turvalaitteiden kuten kypärän ja heijastimien käytöstä.Pyöräilyonnettomuuksia on sattunut tänä vuonna täsmälleen yhtä monta kuin viime vuonnakin tähän aikaan oli, 46. Tavallisimmin liikennevahinko tapahtuu risteyksissä, joissa pyörätie ja ajorata kohtaavat.