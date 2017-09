Autoilijoiden törttöily käy yhä villimmäksi Töölössä – video näyttää, miten auto toisensa perään koukkaa kiveyksen yli pyöräilijöiden sekaan pyörätielle

Kaupunki

Autoilijoiden törttöily käy yhä villimmäksi Töölössä – video näyttää, miten auto toisensa perään koukkaa kivey

Kesäkuukaudet

Merikannontien

Töölöläisen

Merikannontiestä

turistimassoineen ovat tältä vuodelta ohi, liikennesekoilu jatkuu Sibelius-monumentin lähellä sijaitsevalla Merikannontiellä Helsingin Taka-Töölössä. Tällä kertaa pyörätiellä koukkivat turistibussien sijaan henkilöautot.Lukijan Helsingin Sanomille lähettämällä videolla pyörätiellä näkyy suoranainen henkilöautojen letka. Video on kuvattu maanantaiaamuna kello 9.30 aikaan.liikenne on ollut paikallinen puheenaihe alkukesästä asti. Ensin tielle muodostui kesällä liikennesumppu johtuen Sibeliuspuiston vilkkaasta turistibussiliikenteestä. Ruuhkaa pahensivat Mechelininkadun remontin aiheuttamat poikkeusjärjestelyt.Merikannontien ruuhkaongelmaan haettiin helpotusta tekemällä siitä väliaikaisesti yksisuuntainen http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005255798.html Rajasaarentien ja Kesäkadun välisellä osuudella. Syyskuun alussa http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005355406.html tie muutettiin jälleen kaksisuuntaiseksi – ja se mitä ilmeisimmin sotki jälleen kerran liikenteen.”Pari kuukautta täällä jo olikin ihan turvallista ajaa ja liikkua kesällä, kun tie oli yksisuuntainen ja ihmiset tottuivat siihen”, kertoo töölöläinen perheenäiti, joka lähetti Helsingin Sanomille videon maanantaiaamun kaaoksesta.Hänen mukaansa alkukesältä tuttu autoliikenteen sählääminen alkoi Merikannontiellä uudestaan heti, kun tie palautettiin kaksisuuntaiseksi. Pahimmillaan tilanne on aamuisin, jolloin Sibeliuspuiston reunaan saapuu edelleen turistibusseja.Katutarkastaja Tapio Kaitaisen http://www.hs.fi/haku/?query=tapio+kaitaisen mukaan Merikannontien liikenne on helpottunut pahimman turistisesongin rauhoituttua. Merikannontie sumputtuu nyt lähinnä aamulla 8–10 ja iltapäivällä 15–17. Aamupäivällä asiaan vaikuttavat erityisesti edelleen Helsinkiin saapuvilta isoilta risteilijöiltä turisteja nähtävyyksille tuovat bussit.”Ruuhkaa on silloin, kun isoja laivoja tulee satamaan. On katsottu, ettei sitä voi yksisuuntaisena muutaman tunnin takia pitää”, Kaitainen kommentoi.naisen mukaan hän oli aamulla viemässä lastaan puiston lähellä sijaitsevaan päiväkotiin, kun hän havaitsi noin kymmenen auton mittaisen letkan ajavan ajokaistalta reunakorokkeen yli pyörätielle ja sitä pitkin useamman kymmenen metrin matkan.”En kyllä muista, että olisin näin pahaa tilannetta nähnyt vielä sen jälkeen, kun kyseisestä tiestä taas kuun alussa tuli kaksisuuntainen. Piti oikein pysähtyä kuvaamaan”, nainen kertoo.”Ymmärrän, että jos tulee sumppu, niin ei siitä pääse enää pois peruuttamalla täällä, kun perässä on muitakin. Enkä minä ole mikään nyrkkiä puiva töölöläinen perheenäiti, mutta olisi kiva, jos liikennesääntöjä noudatettaisiin” toteaa Merikannontien läheisyydessä asuva nainen.tekee ongelmallisen se, että Kesäkadun ja Rajasaarentien välisellä osuudella on koko matkalla tien toinen puoli pysäköintialuetta. Kun pysäköityjen autojen lisäksi ennestään ahtaaksi jäävälle tieosuudella vielä täräyttää useampikin turisteja Sibelius-monumentille tuova bussi, käy kahteen suuntaan liikennöiminen melko mahdottomaksi – ellei koukkaa pyörätielle.Mutta voiko niin tehdä?”Ei sellainen ole sallittua”, vastaa ylikomisario Dennis Pasterstein http://www.hs.fi/haku/?query=dennis+pasterstein , joka on Helsingin poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja.”Jos poliisi menisi sinne valvomaan, niin siinä tilanteessa voisi antaa sakkoa pyörätiellä ajamisesta.”

Kuinka tilanteesta oikeaoppisesti liikennesääntöjen mukaan selviydytään silloin, kun kaksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen käytössä on vähemmän kuin kaksi kaistaa?

Merikannontien

Se väistää, joka joutuisi kohtaamistilanteessa tulemaan vastaantulevan kaistan puolelle. Merikannontien tapauksessa pysäköintiruudut ovat pohjoiseen suuntautuvan liikenteen kaistalla eli pohjoista kohti kulkevien autoilijoiden pitää väistää vastaantulijoita.Töölöläisnaisen mukaan tämä sääntö on Merikannontiellä tuntunut unohtuvan ja autoilijat soveltavat omia sääntöjään. Ne, joita pitäisi väistää, väistävätkin itse pyörätielle.Ne, joiden pitäisi väistää, kaahaavat yli sallitun nopeusrajoituksen aina seuraavaan vapaaseen rakoon odottamaan.väylä toimii ylikomisario Pastersteinin mukaan läpiajoreittinä liikenteelle, joka yrittää suunnata eteläiseen Helsinkiin kaupungin pohjoisista ja läntisistä osista sekä Helsinkiin Espoosta Turunväylää pitkin. Normaalisti nämä autoilijat kulkisivat Mechelininkatua pitkin, mutta sielläkin on jo pitkään ollut tietyömaan takia ahdasta.Pastersteinin mukaan liikenne sujui kyllä kesäisen yksisuuntaisuuden aikana jouhevammin. Bussitkin pujottelivat näppärämmin, kun liikenne kulki vain pohjoiseen. Asiassa on vain yksi mutta. Paikalliset eivät olleet tyytyväisiä silloinkaan.”Liikennejärjestelyistä tuli palautetta, erityisesti paikallisilta asukkailta, myös silloin, kun tie oli yksisuuntainen. Kyllä tähän kaupungin pitäisi keksiä jokin ratkaisu”, Pasterstein sanoo.Mechelininkadun tietyöt eivät nimittäin ole helpottumassa hetkeen. Peruskorjausurakka jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.