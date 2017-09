Syyttäjä vaatii sarjakuristajana tunnetun miehen vangitsemista välittömästi – perusteena riski uusista väkivaltarikoksista

Kaupunki

Syyttäjä vaatii sarjakuristajana tunnetun miehen vangitsemista välittömästi – perusteena riski uusista väkival

Syyttäjä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viime heinäkuussa

Käräjäoikeus hylkäsi

Velitski näkee