Kun helsinkiläinen Mika Vähämaa tuli Etelä-Haagassa sijaitsevan yksiön ensimmäiseen näyttöön, asunnosta oli jo jätetty tarjous. Välittäjä antoi Vähämaalle vain tunnin aikaa päättää omasta tarjouksestaan.

Mika Vähämaa, 32, muutti Turusta Helsingin Kallioon vuokra-asuntoon viisi vuotta sitten. Ensimmäistä omaa asuntoa hän etsi runsaan kuukauden ja tiesi, että pienet asunnot menevät hyvin kaupaksi. Hän ei silti ihan arvannut, miten hyvin.

Vähämaa päätyi lopulta maksamaan haagalaisyksiöstä yli tuhat euroa enemmän kuin siitä pyydettiin.

”Ainoa asia, joka asunnon ostossa yllätti, oli se, miten nopeasti päätös piti tehdä.”

Remaxin kiinteistönvälittäjä Paula Hovav vahvistaa, että näin se juuri nyt menee. Pienet asunnot ovat pääkaupunkiseudulla erittäin kysyttyjä.

”Ensiasunnon ostajan kannattaa pistää jäitä hattuun asuntokaupoilla. Mutta kun oikea asunto löytyy, pitää toimia ripeästi. Asiaa ei voi miettiä viikkoa.”

Pienten asuntojen kauppamäärät kääntyivät pääkaupunkiseudulla viime vuonna kasvuun, mikä näkyy hinnoissa. Yksiöt ovat kallistuneet nopeasti.

Asuntojen rahoitukseen erikoistuneen Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan vielä ennen vuotta 2014 oli ihan tavallista tehdä ostotarjous alle pyydetyn hinnan.

”Isoissa asunnoissa on yhä tinkivaraa, mutta pienissä ei.”

Asuntojen kallistuminen ei ole ekonomistista pelkästään kielteinen asia. Hintojen nousu kertoo siitä, että ihmiset haluavat asua pääkaupunkiseudulla.

Mika Vähämaankin työpaikka sijaitsee Vantaalla. Kotiseudulla Turussa ollaan tietoisia Helsingin hintatasosta.

”Kyllä sitä välillä vähän päivitellään, mutta ihmiset tiedostavat, että täällä hinnat myös pysyvät. Asuntokaupoilla minua kuitenkin hidasti se, että vertasin Helsingin hintoja Turun hintoihin.”

Vähämaan neuvo muille ensiasunnon ostajille on: hanki myytävän asunnon paperit etukäteen ja perehdy niihin huolella jo ennen näyttöä.

Hyvä valmistautuminenkaan ei takaa sitä, että saa haluamansa asunnon. Vähämaalla on myös tästä kokemusta. Hän oppi nopeasti, että kiinnostavista asunnoista ei kannata tehdä tarjousta alle pyyntihinnan – varsinkaan kantakaupungissa.

Oman asunnon ostaminen voi tuntua vaikealta, mutta niin sen kuuluukin olla.

Asuntosijoittaja ja Suomen vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva muistuttaa että 200 000 euroa on iso summa. ”Jos aikoo ostaa asunnon tällä rahalla, ei riitä, että käy vähän sunnuntainäytöillä. Pitää nähdä muutakin vaivaa.”

Syyskuun alussa Vähämaa kantaa tavaransa Kalliosta Etelä-Haagaan ja alkaa tutustua uuteen kotipaikkaansa.

Tärkeintä oli, että asunto on hyvällä paikalla ja sen hinta on kohdallaan sekä taloyhtiössä on isot remontit tehty.

”Kalliosta poismuutto on uhraus, jonka voin tehdä.”