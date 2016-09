Ovatko parvekelasit pakolliset jokaiselle, pitääkö pesutuvan varauslista säilyttää?

Taloyhtiö määräsi jokaisen osakkaan ottamaan parvekelasit suunnitteilla olevan parvekeremontin yhteydessä. Voiko näin toimia?

Kyllä ja ei, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Taloyhtiö voi päättää, että kaikkiin huoneistoihin tulee parvekelasit, mutta silloin se on taloyhtiön hanke ja yhtiö teettää parvekelasitukset kaikille.

Tällaisesta hankkeesta täytyy tehdä enemmistöpäätös yhtiökokouksessa, eikä yksittäinen osakas voi kieltäytyä parvekelaseista.

Sallménin mukaan taloyhtiö ei voi kuitenkaan päättää osakkaiden puolesta, että kaikki hankkivat parvekelasit itse.

Taloyhtiön hankkeessa parvekelasien kustannukset jakautuvat yhtiöjärjestyksessä määrätyn vastikeperusteen mukaisesti.

Jos vastikeperusteena ovat huoneistojen neliöt, isommat huoneistot maksavat enemmän kuin pienemmät asunnot, Sallmén sanoo.

Tasajakoa voi käyttää, jos se saa yhtiökokouksessa kahden kolmasosan kannatuksen.

Pitääkö pesutuvan varauslista säilyttää?

Osakas tiedusteli yhtiökokouksessa, paljonko pesutupavuoroista on kertynyt rahaa taloyhtiölle ja onko jotain maksuja jäänyt saamatta. Isännöitsijä ilmoitti tilille tulleen summan, muttei pystynyt kertomaan mahdollisista maksamattomista maksuista. Pesutuvan varauslista on toimitettu isännöitsijälle joka kuukausi. Sieltä tiedot pitäisi saada. Pitäisikö hallituksen moittia tilintarkastajaa ja isännöitsijää?

Taloyhtiön hallituksen tulee valvoa, että isännöitsijä toimii tehtävässään huolellisesti.

Jos yhtiön johto ei pysty vastaamaan osakkaiden kysymyksiin yhtiökokouksessa, sen tulee antaa vastaus kirjallisesti kahden viikon sisällä, sanoo lakimies Marina Furuhjelm asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanervasta. Hänen mukaansa yhtiökokouksessa ei aina ole mukana kaikkia tietoja, joiden perusteella varman vastauksen voi antaa.

Pesutuvan varauslista on kuitenkin osa yhtiön kirjanpitoaineistoa. Se ei saisi kadota, koska sen perusteella pesutuvan käyttäjiä on laskutettu. Jos varauslista on hävinnyt, voi olla epäselvää, millä perusteella pesutuvan käyttöä on laskutettu.

Furuhjelmin mukaan osakkaat voivat moittia johtoa yhtiökokouksessa, ellei se pysty antamaan selvitystä. Osakkaat voivat esimerkiksi päättää, kannattaako hallitusta valita uudelleen ja voiko sille myöntää vastuuvapauden.

Miten voin puuttua autotallin väärinkäyttöön?

Asuntoni alapuolella oleva autotalli on maalausliikkeen varastona. Autoja lastataan, puretaan ja siivotaan parvekkeeni alla. Viikko sitten yksi miehistä puhdisti isoa harjaa varaston edessä ja pöly levisi parvekkeelleni. Olen huolissani terveyshaitoista, koska huoneistoni ulkoilmaventtiilit ovat varaston yläpuolella. Mitä voin tehdä?

Taloyhtiön tilaa on käytettävä käyttötarkoituksen mukaisesti, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Jos asuinhuoneiston alapuolella oleva tila on merkitty yhtiöjärjestykseen autotalliksi, sitä pitää käyttää autotallina. Varastona se on silloin väärässä käytössä.

Sallménin mukaan osakas voi olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen, mikäli tila on todella väärässä käytössä.

Hallitus voi puolestaan kääntyä isännöitsijän puoleen, jolloin tämä huomauttaa asiasta ja pyytää palauttamaan tilan takaisin käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Viime kädessä isännöitsijä voi antaa varoituksen ja yhtiöllä on mahdollisuus ottaa tila hallintaansa.

Autotallin edessä saa kuitenkin lakaista harjalla sekä lastata ja purkaa autoja, Sallmén sanoo.

Hän muistuttaa, että samanlainen pöly nousee, kun pihalla harjataan esimerkiksi hiekkoja.

Jos pihalla pöllyteltäisiin poikkeuksellisen paljon ja huoneilma todettaisiin huonoksi, yhtiön tulisi ryhtyä toimenpiteisiin terveellisen sisäilman takaamiseksi.