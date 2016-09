Habitare-sisustusmessuillakin halutaan eroon liiasta tavarasta

Sisustuksen ja muotoilun ystäviä hemmotellaan Helsingissä juuri.

Helsinki Design Week otti varaslähdön jo viime torstaina. Puolentoista viikon aikana järjestetään lähes 250 tapahtumaa ja näyttelyä ympäri kaupunkia.

Habitaressa esitellään sisustusalan uutuuksia Messukeskuksessa keskiviikosta sunnuntaihin. Osastot on suunniteltu kodinomaisiksi. Kävijä voi istahtaa kuin kenen tahansa keittiön pöydän ääreen, nauttia kupin kahvia tai smoothien ja jutustella paikalle sattuneiden kanssa.

Rio Gandara / HS

Ideoita säilyttämiseen

Nykytrendi on, että liiasta tavarasta halutaan eroon. Tarvitaanko enää perinteisiä säilytyskalusteita, kuten jättikokoisia komeroita tai kaappeja? Mitä niissä säilytetään, kun turhasta tavarasta on luovuttu?

Tavaran karsimisesta puhutaan myös ohjelmalavalla, jossa ammattijärjestäjät keskustelevat, miten kodin tavararöykkiöt vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin.

Block-korttelin Protoshopin 14 ideaa kotiin -kokonaisuuden suosituin suunnittelukohde on yllättäen säilytyskaluste, joko naulakko tai hylly. Kauniita vaatteita ei piiloteta kaappeihin ja hyllyille voi koota käyttöesineistä kauniita sommitelmia.

Kristoffer Heikkisen suunnittelemasta Hanna-hyllystä voi rakentaa kokonaisuuksia eri tarkoituksiin. Kauniin hyllyn voi jättää myös tyhjäksi.

Artek

Hylly korvaa työpöydän

Töitä tehdään paljon myös kotona, ja iso ruokapöytä tai sohva on korvannut perinteisen työpöydän. Markkinoille on kuitenkin tullut pieniä, helposti sijoitettavia tasoja, hyllyjä tai pikkupöytiä, joille saa sijoitettua kannettavan tietokoneen. Työpöytä voi olla myös integroitu kirjahyllyyn, kuten Artekin Kaaressa.

Käsityön jälki näkyy

Aiemmin suunnittelijat hakivat tuotteilleen ulkopuolista valmistajaa, nyt suunnittelija tekee itse tuotteensa pienissä sarjoissa.

Puuseppämestari Antrei Hartikaisen herkät puutuotteet menestyivät Mäntän Taidemuseon järjestämässä kilpailussa. Harkitun sirot esiteet edustavat uudenlaista, jopa runollista puun käsittelyä.

Täysin vastakohtainen suhde puuhun on Sanelma Hihnalan alkukantaisen oloisissa puutuotteissa. Hihnala käyttää esineissään puuta tuoreena, ja näin valmis tuote elää ja saa uusia muotoja ajan kuluessa.

Tikau

Katse lattiaan

Lattiohin haetaan nyt sekä väriä että ilmettä. Suomalaisen Työn Liiton Koti-osaston lastenhuoneessa on Timberwisen vaaleanpunainen parketti, makuuhuoneessa taas tummansininen. Osaston olohuoneen komea kalanruotoparketti oli esillä jo Seinäjoen Asuntomessuilla.

Laattoja käytetään muuallakin kuin pesutiloissa, ja isoilla lattialaatoilla saa helppohoitoisen ja värikkään lattian.

Eettisesti tuotetuissa Tikaun matoissa on silmää hivelevän kauniit värit. Käsinkudotut, kasviväreillä värjätyt villamatot teetetään Intiassa, ja paikalliset tekijät kutovat matot omissa kodeissaan.

Pekka Kaipiainen

Vahvat, tummat värit

Muotoilija ja keraamikko Birger Kaipiaisen (1915–1988) astioista tutut kuviot ovat päässeet Kuovin valmistamiin sisustustekstiileihin.

Tyynyssä on Paratiisi-sarjan hedelmäkuvioita, keittiötekstiileistä kuoveja. Kuovi perustettiin Birger Kaipiaisen satavuotissyntymäpäivänä 1. heinäkuuta 2015.

”Kuviot on kuvattu digitaalisesti Birgerin uniikeista keramiikkatöistä ja tulostettu pohjamateriaaleille, joista tuotteet sitten ommellaan. Isosetäni Birger rakasti lintuja, joita hän kävi katselemassa ja luonnostelemassa Vanhankaupungin lahdella. Kuovi oli linnuista rakkain”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kaipiainen.

Väriä on myös muotoilukollektiivi Andbrosin valaisimissa. Ne tehdään pahvista.

Raaka Rå

Rouheat materiaalit

Protoshopissa esillä oleva Mikko Lanteen astiasarja kuvaa hyvin tämän hetken muotoilutrendejä. Kolho-astioissa muotit on tehty luonnonkiveä apuna käyttäen, jolloin astian pintaan jää kiven karhea pintakuvio.

Yhes-kahvilassa kahvinsa tai soppansa voi nauttia pientuotantona käsintehdyistä astioista. Samalla voi tutustua, miten taidekäsityö toimii käyttöesineenä. Leena Kouhian kädenjälki tulee hienosti esiin kahvilan keraamisissa kulhoissa, jotka ovat Raaka Rå -nimistä sarjaa.

Lumo

Lasten maailma

Uutena kokonaisuutena messuilla on Habi Kids -lastenmaailma herkkukioskeineen. Osastolla pääsee kokeilemaan vaikka pienoismallien tekoa tai kalustesuunnittelua. Ohjaajina toimivat Suomen muotoilukasvatusseuran (SuoMu) kiertävän muotoilukoulun ammattikasvattajat.

Lastenkalusteista halutaan nyt muunneltavia ja lapsen mielikuvitusta edistäviä. Lapsi voi itse muokata esimerkiksi vuoteesta oman soppensa tekemällä siitä vaikka majan.

Fasetti

Vanhaa uustuotannossa

Kylmä, kantikas skandinaavisuus on väistymässä. Nyt haetaan pehmeitä, pyöreitä muotoja, koristeellisuutta ja kodikkuutta. Siksi vanhoja tuotteita on otettu uustuotantoon. Fasetti on alkanut valmistaa Siesta-tuolia. Se on Carl-Gustaf Hiort af Ornäsin (1911–1996) yksi merkittävimpiä töitä.

Suomenruotsalainen sisustusarkkitehti suunnitteli huonekaluja ja johti omaa tehdasta, Helsingin Puunveistoa. Materiaaleina käytettiin tuolloin muodikkaita puulajeja, kuten tiikkiä ja palisanteria sekä messinkiä.

Fasetti on koonnut Antiikki-messuille Hiort af Ornäs -näyttelyn. Avajaisia vietetään keskiviikkona ja samalla julkistetaan myös hänestä tehty kirja.

Temal

Myös Antti Nurmesniemen (1927–2003) teräsemalinen pesuallas pääsee uustuotantoon. Pisaran muotoinen allas on vuodelta 1979. Allas on ollut sittemmin Wärtsilän emalituotantoa jatkavalla Temalilla koko ajan, mutta sitä ei ole juurikaan myyty vanhahtavan muodon takia.

Altaalle on tehty metallinen runko ja sen ympärille on suunniteltu Modula-niminen kylpyhuonemallisto. Se on esillä Suomalaisen Työn Liiton osastolla.

Toimittajien Tusina

Sisustustoimittajat ry valitsee vuosittain Toimittajien Tusinan eli kaksitoista viime vuoden kiinnostavinta kotimaista, tuotantoon otettua sisustuksen uutuustuotetta. Valinnoilla ammattilaiset haluavat nostaa esiin toimivaa arjen muotoilua.

Valinnat julkistetaan keskiviikkona Arena-ohjelmalavalla. Tusinasta koottu näyttely on esillä Lasigalleriassa, Messukeskuksen Eteläisen sisäänkäynnin lähellä.

Habitare, Antiikki, Art Helsinki, Valo Light ja Hifiexpo Helsingin Messukeskuksessa 7.–11.9. Helsinki Design Week 1.–11.9. Forma-messut Messukeskuksessa 7.–9.9.