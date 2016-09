Millainen on hyvä kotivakuutus? Asiantuntijat kertovat

Jos olet remontoinut ja sisustanut kerrostalokotiasi isolla rahalla, tarkista vakuutusyhtiöstä, onko kotivakuutuksen kiinteän sisustuksen turva tarpeeksi kattava.

Asunto-osakeyhtiö vakuuttaa kiinteistön, mutta kodin irtaimiston ja kiinteän sisustuksen vakuuttaminen on asukkaan vastuulla.

Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan esimerkiksi lattia- ja seinäpintoja sekä keittiön ja kylpyhuoneen kiinteitä kalusteita. Nämä rakenteet kuuluvat asunto-osakelain mukaan osakkaan kunnossapitovastuulle.

Kotivakuutuksen enimmäiskorvaus saattaa olla liian pieni, jos remontissa on tehty suuria muutoksia: hankittu vaikkapa designkodinkoneita tai tehty kotispa.

Esimerkiksi Ifin kotivakuutuksessa kiinteän sisustuksen enimmäiskorvausmäärä on laajassa tai peruskotivakuutuksessa 5 000 euroa ja Laaja Plus -tasolla 10 000 euroa. Fennian enimmäiskorvaus on 5 000 euroa.

”Mutta jos asiakkaan kotivakuutus on vanha, on mahdollista, ettei kiinteä sisustus kuulu lainkaan kotivakuutukseen”, muistuttaa kehittämispäällikkö Timo Ekholm Lähi-Tapiolasta.

Sekä Lähi-Tapiolassa että OP:ssa ehdotetaan kotivakuutusasiakkaille enimmäiskorvausta huoneiston pinta-alan perusteella.

”Tosin enimmäiskorvaukselle ei ole kiinteää ylärajaa, eikä summaa ole myöskään sidottu irtaimiston enimmäiskorvaukseen”, kertoo henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Hanna Hartikainen OP Vakuutuksesta.

Enimmäiskorvausmäärää voidaan korottaa myös Lähi-Tapiolassa.

Ekholm kertoo, että esimerkiksi 50 neliön kaksiossa vakioenimmäismäärä on noin 3 700 euroa vahinkoa kohden.

”Se riittää yleensä. Useimmiten vahinko on vuotovahinko, joka keskittyy yhteen huoneeseen. Pahin on tulipalo.”

Lisätietoa saa tuoreesta oppaasta: Fine.fi > Vuokralaisen, osakkaan ja taloyhtiön vakuutukset.