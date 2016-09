Hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen: ”Lattian moppaus vie vain seitsemän minuuttia samalla kun pyykit pyörivät koneessa”

Ovikello soi.

Doping-testaajat ovat saapuneet yllätysvierailulle moninkertaisen olympiamitalistin ja maailmanmestarin kotiin Hollolaan.

Voi ei, huippuhiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen hermostuu ja hätääntyy. Syynkin kaikki varmasti arvaavat.

”Yllätysvieraita! Ja kämppä on tässä kunnossa. En ole tänään siivonnut.”

Tilanne on tuttu varsinkin lapsiperheille. Arkena asunto tuntuu sikolätin ja kaatopaikan välimuodolta – etenkin jos ovelle ilmestyy yhtäkkiä vieras.

”Eilen viimeksi kävi dopingtestaaja, mutta silloin asunto oli aika hyvässä kunnossa. Mutta tuntuu, että testaajat tulevat aina silloin, kun asunto on sekaisin. Sitten selittelen niille, että ei meillä yleensä näin sekaista ole”, Saarinen kertoo hymyillen.

Pyykkää ja moppaa yhtä aikaa, neuvoo Aino-Kaisa Saarinen sporttiperheitä

Kun Aino-Kaisa Saarinen tulee lenkiltä, hän lataa pesukoneen ja alkaa siivota hikivaatteet päällä. Isoa pyykkirumbaa pyörittävä kilpahiihtäjä antaa urheileville perheille neuvoja arjen kaaokseen. Toimittaja: Petteri Ala-Kivimäki, kuvaus ja editointi: Lauri Rotko ja Kristiina Marttinen

Dopingtestaajat käyvät yllätysvierailulla vain harvojen ja valittujen luona, mutta Suomessa on paljon koteja, joissa asuu urheilullisia ihmisiä ja perheitä.

Huippu-urheilija Aino-Kaisa Saarinen kertoo, kuinka järjestää vaatehuoltonsa ja kotona treenaamisen sekä antaa myös käytännön vinkkejä aiheesta.

Naapurista olisi kuulemma löytynyt todellista etulinjan tietämystä urheiluvaatteiden huollosta.

”Viidestä lapsesta kaikki urheilevat.”

Tyydymme kuitenkin Saariseen, jolla on yksi lapsi aviomies Tom Gustafssonin kanssa. Gustafsson on entinen maajoukkuetason koripalloilija ja kuntoilee yhä paljon.

Oman mausteensa Saarisen muutenkin hektiseen vaatehuoltorumbaan tuo se, että nelikuinen Amanda -tytär käyttää kestovaippoja. Niissä riittää pesemistä.

Saarisen ja Gustafssonin uudessa omakotitalossa vaatehuoltoa mietittiin jo suunnitteluvaiheessa.

Talossa on erikseen lenkkiovi, jonka eteisessä voi huuhdella pahimmat kurat kengistä tai vaatteista ja josta pääsee suoraan kodinhoitohuoneeseen.

Hikiset vaatteet voi riisua siellä heti ja työntää pesukoneeseen tai pyykkikaappiin ennen suihkua. Kuivat vaatteet siirretään viereiseen vaatehuoneeseen.

”Vaatehuollossa tärkeintä on järkevä kierto. Urheilijoilla pyykkiä tulee niin paljon. Jos pyykkihuolto ei toimi ja vaatevuori kasvaa, niin sanon, että halleluja”, Saarinen nauraa.

Huippuhiihtäjä käy lenkillä yleensä kaksi kertaa päivässä, joten pyykkiä kertyy erityisesti viileillä ilmoilla, jolloin hän käyttää lämpökerrastoja.

”Monesti laitan pyykkikoneen pyörimään ja siivoan sen ajan, mitä se kone pyörii. Tulee tehokkaasti tehtyä”, Saarinen kertoo.

Sitten hän antaa kätevän emännän vinkin:

”Joskus kun tulen lenkiltä, niin siivoan niillä samoilla hikisillä lenkkivaatteilla. Ei hikoa siivousvaatteet erikseen.”

Siivottavaa riittää, sillä talossa on 450 neliötä, joista noin 200 on asuinneliöitä.

”Katutasokerroksen pikamoppaus tai perusmoppaus kuivamopilla kestää tasan seitsemän minuuttia. Vihaan imurointia. Sitä pyrin välttämään kaikin keinoin.”

Pyykkääminen sen sijaan on mukavaa. Saarisen pesukoneessa tärkeintä on koko ja hyvä linkous. ”Meillä on kahdeksan kilon kone, sillä pyykkiä tulee aika paljon. Pesen täysiä koneellisia.”

Kodinhoitohuoneessa on kuivauskaappi, koska se kuluttaa vaatteita vähemmän kuin kuivausrumpu. Saarisen mielestä ylivoimaisesti paras tapa kuivata pyykki on ripustaa se ulos narulle kuivumaan.

”Se on ekologista. Ulkona pyykit tulevat raikkaiksi ja kuivuvat nopeasti, parhaimmillaan 45 minuutissa. Meidän pyykkiteline on hyvässä paikassa, sekin on mietitty. Siihen käy hyvin aurinko ja tuuli, mutta ei teline silti ihan paraatipaikalla ole.”

Joskus Saarinen laittaa vaatteet lenkin jälkeen kuivumaan ja odottamaan seuraavaa hikitreeniä.

”Jos kyseessä on lempipaita, niin käytän sitä uudestaan ilman pesua. Näin käy varsinkin leireillä, kun ei ole niin hyviä pesumahdollisuuksia ja vaatteita on vähemmän mukana.”

Nykyaikaisissa teknisissä vaatteissa hiki siirtyy hyvin seuraavaan kerrokseen, mutta päällimmäisissä vaatteissa tuuletus yleensä riittää.

Saarinen lajittelee vaatteet värin perusteella, mutta hän pesee 40 asteessa ja muiden mukana nekin vaatteet, joiden pesulapussa suositellaan 30 asteista vettä ja pesua erillään muista vaatteista.

”En luota 30 asteeseen, mutta so far vaatteet ovat pysyneet ihan kondiksessa.”

Paljon matkustaville sporttiperheille Saarisella on erikoisneuvo:

”Reissussa pyykit kannattaa lajitella valmiiksi eri pusseihin. Kun tulee väsyneenä kotiin, niin voi vain tyhjentää pyykkipussin koneeseen, eikä tarvitse enää miettiä, onko vaalean pyykin seassa tummia vaatteita.”

Jos kotona on oma liikuntatila, niin ulos ei edes tarvitse lähteä.

Saarisen ja Gustafssonin hulppea uusi omakotitalo on täynnä valoa ja vaaleita pintoja, mutta heidän lempipaikkansa on ikkunaton 40 neliön huone kellarikerroksessa.

Kuntosali.

”Täällä vietetään paljon aikaa. Huone on talon paras”, Saarinen kertoo.

”Varsinkin mies on joka päivä tekemässä jotain. Sali on rakennettu niin, että täällä on kaikki ne asiat, mitä me tarvitsemme harjoittelussa.”

Avaraa huonetta ei ole täytetty laitteilla, vaan salin sydän on power rack -teline, jossa pystyy tekemään kyykyt, penkkipunnerrusta, lähes kaikkea.

”Suosittelen power rackia, koska siihen saa painot, leuanvetotangot ja kuminauhat. Eikä vie paljon tilaa. Muistaakseni tämän hinta oli 600 euroa.”

Lauri Rotko

Jos ei ole paljon tilaa tai rahaa, Saarinen suosittelee erityisesti yhtä yksinkertaista laitetta, leuanvetotankoa.

”Sen voi asentaa vaikka kerrostaloyksiön oviaukkoon. Tankoon voi kiinnittää muun muassa kuminauhoja, joilla on hyvä treenata.”

Salin sisustamisessa vähemmän on enemmän.

”Kuminauhoilla ja trx-nauhoilla, vapailla painoilla, kahvakuulilla ja kuntopalloilla saa varusteltua tosi monipuolisen salin.”

Kotisalissa on akustinen katto sekä seinä, jossa on valokuvia hänen uransa tähtihetkistä.

”Ilman akustiikkaratkaisuja ja pehmeää kumilattiaa tämä olisi hirveä kaikubunkkeri”, Saarinen kertoo.

Hän pitää erityisesti salin lattiasta, jossa on neljän sentin paksuinen kumimatto.

”Lattia on tärkeä. Siinä on hyvä pito ja pehmeys, siinä on kiva juosta. Lapset rakastavat tätä lattiaa, niin minäkin.”

Parhaimmillaan kuntosali on myös juhlasali.

”Mielestäni juhlissa pitää olla lapset mukana. Tänne kun laittaa kymmenen lasta riehumaan, niin aikuiset voivat seurustella rauhassa. Lapset telmivät salilla hiki päässä ja pyytävät sitten, että voivatko tulla huomenna uudestaan.”

Olohuoneessa ei ole televisiota, mutta kuntosalissa on. Kyse on aktiivisesta television katselusta, sillä sen eteen pitää nähdä vaivaa.

”Mies on monesti juoksumatolla, kun katsoo televisiota.”

Pekka Holopaisen Tahto-kirja Aino-Kaisa Saarisesta ilmestyy 27.9. (Teos).

Kunnan urheilijalle lahjoittamasta tontista voi kadota puolet avioerossa

Mika Myllylä, hiihdon olympiavoittaja ja maailmanmestari

Martti Kainulainen

Mitä sai: Kukaan toinen urheilija ei ole saanut kotikunnaltaan niin paljon kuin Myllylä. Haapajärven kaupunki lahjoitti tontin, jonne rakennettiin talkoilla talo. Myllylä sai myös 47,3 hehtaaria metsää. Posio lahjoitti tontin, jolle talkoiltiin hirsihuvila.

Miten kävi: Myllylä jäi kiinni dopingista vuonna 2001. Avioerossa omaisuus jaettiin puoliksi. Myllylä kuoli 2011.

Juha Kärkkäinen

Jari Puikkonen, mäkihypyn maailmanmestari

Mitä sai: Lahden kaupungilta 900 neliön arvotontin halutulta paikalta Vesijärven rannalta.

Miten kävi: Puikkonen menetti puolet lahjatontistaan avioerossa pitkässä oikeusprosessissa. Käräjäoikeus katsoi, että tontti kuuluu entiselle mäkimiehelle, mutta hovioikeus päätti, että puolet tontista ja talosta on entisen vaimon.

Heikki Kotilainen / HS

Pertti Karppinen, soudun kolminkertainen olympiavoittaja

Mitä sai: Raision kaupungin lahja yhdelle Suomen kaikkien aikojen urheilijalle ei ollut pröystäilevä: kaupungin vuokratontti vähän halvemmalla vuokralla.

Miten kävi: Karppinen rakensi vuokratontille talon, jossa yhä asuu. ”Ei se tontti ilmainen ole, mutta olin tyytyväinen ratkaisuun.” Talo rakennettiin osin talkoovoimin. Vuokratontti ja talo herättivät aikoinaan kateutta.

Heikki Saukkomaa

Marko Asell, painin olympiahopeamitalisti

Mitä sai: Nokian kaupunki halusi lahjoittaa tontin, mutta kävi ilmi, että Asell oli velkasaneerauksessa. Oli vaara, että lahjatontti olisi ulosmitattu velkojille.

Miten kävi: Nokia antoikin Asellille vuokratontin nimellistä vuokraa vastaan 60 vuodeksi. Näin lahja oli turvassa velkojilta. Asell asuu yhä tontilla.