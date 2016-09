Taloyhtiö poisti käytöstä eteisen lämpöpatterin putkiremontin yhteydessä, eivätkä jäljelle jääneet patterit riitä tuottamaan riittävästi lämpöä. Ulko-ovi on yksinkertainen, eikä kaakeliuunia saa käyttää. Sisällä on nyt 18 plusastetta. Mitä tulisi tehdä, jotta asunnossani olisi miellyttävä asua?

Lämpöpatteria ei olisi tullut poistaa, jos se on ollut liitettynä lämpöverkkoon tai lämpimään käyttöveteen, sanoo rakennuttamispäällikkö Hemmo Päivärinne Matinkylän Huollosta.

Hänen mukaansa tällainen lämpöpatteri on huoneiston hoitovastikkeeseen sisältyvä pysyvä lämmönlähde.

Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies Marina Furuhjelm on samaa mieltä. Hänen mukaansa yhtiö ei saa poistaa lämmönlähdettä, jos toimenpide heikentää huoneiston lämmitystä.

Taloyhtiön tulee asentaa poistetun lämpöpatterin tilalle korvaava lämmönlähde, jonka kulutuksen maksaa yhtiö.

”Jos itse olisin huoneiston osakas, pyytäisin taloyhtiötä asentamaan eteiseen sähköpatterin sijasta jonkin muun lämmönlähteen”, Päivärinne sanoo.

Jos yhtiö päätyy sähköpatteriin, sen täytyy maksaa sähköpatterin käytöstä aiheutuvat kulut.

Asunnon terveydelliset olosuhteet, kuten lämpötilat, on määritelty terveydensuojelulain perusteella annetussa asetuksessa. Se tuli voimaan viime vuonna. Aiemmin suosituslämpötilat määriteltiin asumisterveysohjeessa.

Lain ja sen perusteella annetun asetuksen mukaan asunnossa ei saa olla alle 18 eikä yli 26 plusastetta. Asumisterveysohjeen mukaan hyvä taso huoneilman lämpötilaksi oli 21 plusastetta.

”Hyvä lämpötila on varmasti yhä 21 plusastetta, mutta ehdottomat raja-arvot ovat 18 ja 26 plusastetta”, Marina Furuhjelm sanoo.

Jos asunto tuntuu liian kylmältä tai kuumalta, kannattaa Furuhjelmin mukaan olla yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen, joka voi tulla mittaamaan lämpötilat ja arvioimaan tilanteen.

”Taloyhtiö yleensä vastaa eristeistä. Jos asunnossa on esimerkiksi liian kylmä, viranomainen voi vaatia, että yhtiö ryhtyy tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin”, Furuhjelm kertoo.

Saako viikkotiedotteessa olla huoneistojen tiedot?

Taloyhtiömme lähettää asukkaille viikkotiedotteen sähköpostitse. Jos tiedotteessa on maininta jotakin huoneistoa koskevasta tapahtumasta, mukana on myös huoneiston numero ja omistaja. Esimerkiksi, jos joku valittaa naapuristaan, viikkotiedote kertoo asiaa koskevien huoneistojen numerot ja omistajat. Tiedotteeseen ei voi vastata eikä siinä mahdollisesti olevia vääriä tietoja voi näin ollen oikaista. Onko toimintatapa hyväksyttävä?

Tutkimusten mukaan taloyhtiöiden osakkaat kaipaavat lisää viestintää. Isännöintiliiton lakiasiantuntijan Jaana Sallménin mielestä viikkotiedotekäytäntö on erinomainen esimerkki asukasviestinnän parantamisesta.

”Jokainen osakas varmasti haluaa tietää, miten omalla yhtiöllä menee ja mitä siellä tapahtuu”, Sallmén sanoo.

Avoimuuden merkityksestä taloyhtiöviestinnässä muistuttaa myös päivitetty taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus. Sen ovat laatineet Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset ja oikeusministeriö.

”Viestimisessä tulee toki huomioida henkilötietolain vaatimukset. Taloyhtiön tapahtumista on syytä kertoa enemmän yleisellä tasolla”, Sallmén sanoo.

Hänen mukaansa isännöintiyritysten täytyy harkita tarkkaan, mitä tietoja viikkotiedotteissa voi mainita ja mitä ei.

”Yleensä olennaista eivät ole henkilöt tai huoneistot, vaan tapahtumat tai niiden vaikutus osakkaisiin. Esimerkiksi putkirikosta informoidaan siksi, että osakkaat tietävät, mihin menevät rahat, jotka on budjetoitu yhtiön korjauksiin”, Sallmén sanoo.

Pitäisikö vuokranantajan korvata tuhoutunut tuoli?

Asumme vuokrataloyhtiössä, jossa oli muutama vuosi sitten kattoremontti. Sen jälkeen makuuhuoneiden katoissa on ollut vuotoja. Kattoa on korjattu ja sisäpintoja maalattu. Nyt vettä on tullut samoista kohdista uudelleen, minkä takia nojatuolimme meni pilalle. Isännöitsijän mukaan vuokranantaja eli taloyhtiö ei ole korvausvelvollinen. Voiko olla näin?

Näin se on, sanoo Vuokranantajien neuvontalakimies Ville Hopsu.

Jos syynä kattovuotoon ei ole vuokrataloyhtiön eikä urakoitsijan huolimattomuus tai tahallisuus, ne eivät ole korvausvelvollisia.

Hopsun mukaan vuokralainen voi hakea korvauksia omasta kotivakuutuksestaan.

Samoilla linjoilla on Vuokralaisten toiminnanjohtaja Anne Viita. Hän sanoo, että taloyhtiön tai vuokranantajan vakuutukset eivät korvaa asukkaan irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa.

Siksi kotivakuutus on tarpeen kaikissa asumismuodoissa, Viita sanoo.

Taloyhtiön vastuulla on, että kattovuoto ja sen aiheuttamat vahingot rakenteissa ja huoneistoissa tulee korjatuksi.

Korjaus 26.9. klo 16.10: Asunnossa pitää olla vähintään 18 plusastetta, ei 21. Lisäksi on kerrottu, missä säädöksessä huoneiston lämpötila määritellään sekä neuvottu, mitä voi tehdä, jos asunto tuntuu liian kylmältä tai kuumalta.