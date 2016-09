Oletko muuttamassa? HS:n vertailussa kuuden tunnin muutto pääkaupunkiseudulla maksoi 600–1000 euroa

Muuttopalveluiden hintahaitari on suuri, käy ilmi HS:n vertailusta.

HS jätti muuttotarjouspyynnön Suomen Muuttopalveluyritykset ry:n sivujen kautta. Tarjouspyyntö meni samalla lomakkeella kaikille SMPY:n kahdelletoista jäsenyritykselle. Vuorokaudessa tarjouksen antoi kuusi yritystä.

Muuttopalvelua etsittiin kolmihenkisen esimerkkiperheen muuttoavuksi. Perhe oli vaihtamassa Helsingin Alppilan 72-neliöistä kotia 85-neliöiseen asuntoon Espoon Tapiolassa.

Muuttopäivä on perjantaina 30. syyskuuta, ja muutto tehdään työaikana. Muuttofirmoilta pyydettiin autoa ja kahta muuttomiestä. Muuttoajaksi arvioitiin kuusi tuntia.

Molemmissa kerrostaloissa on hissi. Muuttolaatikoita on yhteensä 90 ja kantajia kaksi.

Muuton hintaan vaikuttavat muun muassa muuton ajankohta, tavaramäärä sekä se, kuinka monta muuttajaa asiakkaalla on omasta takaa. Tarkimman tarjouksen saa, kun pyytää muuttofirman asiantuntijaa käymään ja tekemään ilmaisen muuttokartoituksen.

Muuttomiehet neuvovat: Näin astiat ja televisio säilyvät ehjinä kuljetuksessa

Niemen muuttomiehet Jukka Sannikka ja Jyri Wesslin näyttävät, miten kodin särkyvät esineet kannattaa pakata. Mutta ensin suojataan lattia. Toimittaja Taru Taipale, kuvaaja: Ville-Veikko Kaakinen, editointi: Janne Elkki.

Itse muuttamisesta ei saa kotitalousvähennystä. Vähennystä saa kuitenkin huonekalujen kokoamisesta, uuden tai vanhan kodin siivoamisesta sekä tieto- ja viestintäteknisten laitteiden asennuksesta.

Ammattilainen muuttaa kuten muutkin

On muuttopäivä Helsingin Tapaninkylässä. Juha Niemi väistelee muuttolaatikoita eteisessä ja kävelee olohuoneeseen, jossa on melkein kaikki pakattu. Keittiön pöydällä on lisää tarroja muuttolaatikoihin.

Ville-Veikko Kaakinen / HS

”Olemme asuneet täällä kolme vuotta. Näköjään siinäkin ajassa ehtii tavaraa kertyä”, Niemi sanoo katsellessaan ympärille.

”Olisi pitänyt alkaa pakata aikaisemmin.”

Juha Niemen pitäisi tietää. Onhan hän perheyhtiö Niemi Palvelujen johtaja ja yksi perheyhtiön omistajista. Hän on itse ollut hoitamassa yli kahden tuhannen asiakkaan muuttoa.

Muuttamisen ammattilaisen muutto näyttää kuitenkin melko tavalliselta.

Tavaraa on kirjaimellisesti yhden omakotitalon verran eli noin 150 laatikkoa. Osa tavarasta on edelleen pakkaamatta, kun Niemen punainen muuttoauto peruuttaa etupihalle.

Juha Niemi myöntää, että muuttolaatikot on kasattu ohjeiden vastaisesti yli neljän laatikon pinoihin.

”Tila loppuu muuten kesken”, hän puolustautuu, kun muuttomiehet kävelevät sisään.

Muuttofirmoilla menee taantumassakin hyvin. Asuntokaupan hidastuminen on vähentänyt muuttomääriä vuodesta 2009, mutta muuttopalveluiden liikevaihdot kasvavat 5–10 prosenttia vuodessa.

Osa kasvusta selittyy sillä, että yhä useampi suomalainen ulkoistaa muuttamisensa. Suomen Muuttopalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Kai Lagerin mukaan varsinkin nuori polvi on alkanut käyttää palveluita. Lager on Victor Ek Muuttojen toimitusjohtaja.

Silti 85 prosenttia suomalaisista hoitaa muuttonsa itse.

Muuttopalvelun tyypillinen asiakas on 30–40-vuotias työssäkäyvä kaupunkilainen, joka vuokraa muuttolaatikot muuttofirmalta ja pakkaa kaiken valmiiksi. Muuttoliikkeen miehet tulevat paikalle, kantavat tavarat autoon, ajavat perille ja purkavat auton.

Tällaisen kotimuuton keskihinta on Suomessa 700 euroa, ja se hoidetaan yhden työpäivän aikana. Vain pari prosenttia kotimaan muuttojen asiakkaista ostaa muuttofirmalta myös pakkaamisen.

Suurin muuttoruuhka osuu kuun vaihteeseen. Erityisen kiire muuttomiehillä on kesäkuun lopussa ja vuodenvaihteessa.

Kaupungistuminen taas näkyy siinä, että suurin osa muutoista tehdään kasvukeskusten sisällä. Tyypillinen muuttofirman asiakas asuu pääkaupunkiseudulla.

”Täällä talkooväkeä on vaikea saada, koska ihmiset ovat niin kiireisiä. Mitä pohjoisempaan mennään, sitä enemmän talkoohenkeä vielä löytyy”, Lager kertoo.

Helsinkiläisen Maija-Leena Vähäkarin viimeisin muutto osui juhannuksen alle, eikä talkookäsiä ollut saatavilla.

Vähäkarin miesystävä ehdotti, että mitä jos hän antaisi Vähäkarille muuttopalvelun tupaantuliaislahjaksi.

Ennen muuttoa Vähäkari järjesti kahden ystävänsä kanssa pakkausiltoja. Muuttopäivän aamuna muuttomiehet tulivat Malminkartanoon ja siirsivät kaiken Vallilaan.

”Puoli kymmeneltä he tulivat, ja puoli kolmelta uusi elämäni oli Vallilassa olohuoneen lattialla”, Vähäkari muistelee viimekesäistä muuttoaan.

Vähäkari on tyytyväinen. Jos rahaa olisi ollut enemmän, hän olisi hyvin voinut antaa muuttomiesten hoitaa pakkaamisenkin.

Nyt hän pakkasi saamiensa ohjeiden mukaan. ”Noudatin niitä tarkkaan!” Vähäkari kertoo tosin miettineensä, pitääkö aikuisille ihmisille antaa neuvoja kuin pikkulapselle.

Mutta muuttofirmat tietävät, että tarkkoja ohjeita tarvitaan.

Yleisin ongelma on se, että asiakas on aliarvioinut omistamansa tavaransa määrän. Se taas tarkoittaa sitä, että muuttolaatikoita on tilattu liian vähän ja että muutto vie arvioitua enemmän aikaa.

Yhtä yleistä on, että asiakas ei ole pakannut kaikkia tavaroita valmiiksi, kun muuttomiehet tulevat.

Kai Lager muistuttaa, että mitä paremmin asiakas on valmistellut muuttonsa, sitä nopeammin ja halvemmalla se sujuu. Eniten säästää, kun kantaa pakatut tavarat valmiiksi aulaan, josta muuttomiehet nostavat ne suoraan autoon.

Kaikenlaisia asiakkaita tulee vastaan. Juha Niemi muistelee, että ainakin kerran eräässä kaksiossa oli odottanut omakotitalon verran tavaraa ja toisessa neljä jääkaappia sekä isot kasat pitsalaatikoita.

”Parhaiten on jäänyt mieleen muutto, jossa oli yhdeksän kissaa”, Niemi kertoo ja tarkentaa, että muuttofirmat eivät pakkaa lemmikkieläimiä, mutta voivat kuljettaa niitä.

Vähäkarin neuvo muuttajille on, että sekä pakkaamiseen että muuttamiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa.

”Sitä luulee, että Niemen pojat vaan äkkiä tulevat ja pakettiauto hakee, mutta ei se niin mene. Martinlaakson päässä tavara siirtyi nopeasti, kun asunto sijaitsi ensimmäisessä kerroksessa, mutta Vallilassa asunto oli seitsemännessä kerroksessa ja hissi on pieni”, Vähäkari muistelee.

Osa tavarasta piti kantaa sisään, mikä hidasti muuttoa. Pihalla naapuritkin tulivat kysymään, aikooko muuttoauto tukkia tien koko päivän.

Tapaninkylässä muuttomiehet kantavat eteiseen niin sanotun henkarilaatikon, jonne henkarissa roikkuvat vaatteet saa siirrettyä suoraan. Laatikkoon menee monta Juha Niemen pukua solmioineen.

Seuraavaksi Niemi esittelee toisen kätevän keksinnön: huomiolaatikon.

Kirkkaankeltainen pahvilaatikko pitää sisällän kaikki tärkeät tavarat: avaimet, kaukosäätimet, passit, lääkkeet, tyttären iPadin. Tavaraa, joka helposti katoaa muutossa.

”Eilen viimeksi oli yhdet autonavaimet hukassa”, Niemi kertoo.

Laatikosta löytyvät myös uuden kodin avaimet, jotka Niemi on edellisenä päivänä saanut. Kohta muuttoauto lähtee ajamaan kohti Etelä-Haagaa.

Ville-Veikko Kaakinen / HS

Tämä on Juha Niemen yhdeksäs muutto.

Muuttomies tulee kysymään, mitä autoon siirretään seuraavaksi.

”Kaikki pitää siirtää. Talo tyhjäksi”, Juha Niemi vastaa.

Kaverit auttavat muuttojen konkaria

Ravintoloitsija Antto Melasniemi on muuttanut niin monta kertaa, että hän sekoaa laskuissa. Hän uskoo muuttaneensa ainakin 27 kertaa.

Viimeksi Melasniemi muutti vuosi sitten Lontoosta Kallioon, jossa hänellä on ollut poikkeuksellisen pitkään pysyvä tukikohta.

Melasniemi kertoo olleensa aina kiinnostunut erilaisista asioista, joten kun työpaikka ja kaupunki ovat vaihtuneet usein, kotikin on. ”Ei ole yhtään haitannut, että maisemat vaihtuvat. En muutenkaan välttämättä kiinny paikkoihin.”

Akseli Valmunen / HS

Ravintoloitsijan muuttometodi on kuulemma hieman kaoottinen eikä hän oikein muista, miten kymmenet muutot ovat menneet. Jotenkin ne tavarat on aina saatu siirretyksi jonnekin.

”Kaverit ovat tulleet avuksi. Olen myös itse pyrkinyt auttamaan muiden muutoissa.”

Melasniemen mielestä muutto on hieno mahdollisuus siivota ja hän suosittelee muillekin ”armotonta tavaroiden editointia”.

”Olen itse siinä aika huono, joten en tiedä, olenko hyvä antamaan kenellekään neuvoja. Mutta toisaalta monet kaverini ovat vielä huonompia”, hän sanoo ja suosittelee hankkiutumaan eroon esimerkiksi teini-iän kaljatölkkikokoelmasta.

Miehellä itsellään on ”helvetisti tavaraa” ja sitä on muuttojen yhteyksissä päätynyt muuallekin säilytettäväksi – ravintoloihin, kavereiden nurkkiin, autotalleihin.

Hän on asunut myös Pariisissa ja Lontoossa, ja yleensä maailmalta takaisin muuttaessa on tullut mukana enemmän tavaraa kuin sinne lähtiessä.

Melasniemi ei kuitenkaan usko, että tavara tekee kodin. Hänellä on silti muutama esine, jotka ovat seuranneet kodista toiseen, esimerkiksi yksi pöytä.

”Se voi olla vaikka joku vanha kahvipannu, joka tekee uudesta asunnosta heti kodikkaan.”

Nyt miehellä on ensimmäistä kertaa elämässään sellainen koti, jonka hän on remontoinut ja sisustanut alusta saakka itselleen. Samaan aikaan hän pyörittää neljää ravintolaa, joista tuoreimman eli uusitun Kom-ravintolan hän juuri avasi.

Ravintolaprojekteissa on tällä hetkellä riittävästi tekemistä, mutta ei voi tietää, milloin seuraava muutto on edessä.

Monet Melasniemen huonekaluista ovat kokoontaitettavia ja kulkevat helposti mukana.

Hän on harkinnut, että jopa hänen nykyinen moduuleista rakennettu keittiönsäkin lähtisi seuraavassa muutossa uuteen kotiin.